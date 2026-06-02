記念すべきMトーナメントデビューと自身の誕生日を、最高の勝利で飾った。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージB卓が6月1日に行われ、小池諒（最高位戦）が2連勝で首位通過、3rdステージ進出を決めた。2位は佐々木寿人（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）が2ndステージへ進む。

【映像】いきなり決めた！小池諒、東1局で倍満デビュー

第1試合は佐々木、中田花奈（BEAST X・連盟）、宮崎和樹（協会）、小池の並びで開始。小池のチャンスはいきなり訪れた。赤1枚を含むタンヤオの手。宮崎が先にテンパイ、中田もリーチをかけてきたところで、小池も追いついた。六・九万待ちでリーチをかけると、高目の六万が一発で中田から出てロン。リーチ・一発・タンヤオ・平和・一盃口・赤・裏ドラ2で1万6000点が完成。解説の土田浩翔（最高位戦）を「場をよく読んで、六万が山にあることをわかっていた」と唸らせた。

東3局1本場は宮崎から満貫をロン。さらにリードを広げると、オーラスは裏ドラ1枚乗れば逆転という佐々木の猛追を凌いで逃げ切った。インタビューでは「めちゃくちゃホッとしました。1万6000点（のアガリ）から始まって、そんな半荘は落とすことがない。それがあんなにギリギリ…」「A卓の敗退する人、勝つ人を見て緊張した。2戦目は気楽に1位通過を目指したい」とコメントした。

第2試合は宮崎、佐々木、小池、中田の並び。微差のトップ目で迎えた南1局2本場に平和・ドラ4をツモり跳満のアガリ。これで通過を大きく引き寄せ、最後は再び佐々木の「裏ドラ条件」のリーチを受け、ツモられるも裏ドラは乗らず。トップで終了した。趣味がお酒という小池へ、実況の日吉は「うまいビールだ！小池！飲め飲め飲め！」と絶叫した。

2試合連続でオーラスに佐々木にツモアガリを許し、裏ドラが乗らなかったことで逃げ切った。この結果については「ほんの1時間前に見たデジャブ。裏ドラ1枚が乗るか。こんなこと起こります？まったく1戦目と一緒、ラッキーでした」と驚き、この日が35歳の誕生日であることを踏まえて「なんてったって誕生日ですからね！」とスタジオを沸かせた。

今年から予選1stステージは首位通過で3rdステージへのジャンプアップとなる。小池は「そうそうたるメンバーで打たせていただいて、そこで2連勝。しかも最初のステージは1位と2位に差がある。すごくうれしいです」と喜んだ。対戦したい相手には鈴木優（U-NEXT Pirates・最高位戦）と永井孝典（EX風林火山・最高位戦）を挙げ、「次からは誕生日ではないので、今日より配牌もツモも悪いかもしれませんが、練習をして腕でカバーしたい」と語った。

【第1試合結果】

1着 小池諒（最高位戦）4万7200点／＋67.2

2着 佐々木寿人（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）4万5200点／＋25.2

3着 宮崎和樹（協会）3万2000点／▲8.0

4着 中田花奈（BEAST X・連盟）−2万4400点／▲84.4

【第2試合結果】

1着 小池諒（最高位戦）3万9000点／＋59.0

2着 佐々木寿人（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）3万8100点／＋18.1

3着 中田花奈（BEAST X・連盟）1万4100点／▲25.9

4着 宮崎和樹（協会）8800点／▲51.2

【最終結果】

1位 小池諒（最高位戦）＋126.2

2位 佐々木寿人（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）＋43.3

3位 宮崎和樹（協会）▲59.2

4位 中田花奈（BEAST X・連盟）▲110.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

