津田健次郎、念願の『アンパンマン』初参加に歓喜 戸田恵子＆中尾隆聖の演技に「一言一言がすごい」
声優・俳優の津田健次郎が、テレビシリーズ・映画シリーズを通して初めて、「アンパンマン」に参加することが明らかになった。映画シリーズ37作目となる『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）で、物語の鍵を握る新キャラクター・ニャックル役を務める。津田のインタビュー映像と本編映像が解禁された。
【動画】津田健次郎のインタビュー＆本編アフレコ映像
津田は出演決定時を振り返り、「アンパンマンは知らない人はいない作品ですし、そこに一度も参加できていなかったので、このタイミングで参加させていただける、しかも劇場版で重要な役割を担わせていただけるというのは本当にうれしかったです。待望のアンパンマン出演です」と喜びを語った。
実は津田にとって『アンパンマン』は特別な存在だ。自身の子育てをきっかけに作品と深く向き合うようになり、生みの親であるやなせたかし氏の思想や、単なる勧善懲悪ではない物語の奥深さに強く魅了されたという。
アフレコでは、アンパンマン役の戸田恵子や、ばいきんまん役の中尾隆聖らレギュラー陣との共演も実現。津田は「皆さんの安心感がすごかった。一言一言に感動しました」と振り返る。
特にお気に入りのキャラクターとして名前を挙げたのは、ばいきんまん。過去にイベントで中尾がばいきんまんの声に切り替えた瞬間、「会場中の大人がみんな子どもになっちゃって。『ばいきんまんが出てきた！』って。その時の感動が忘れられない」と熱く明かした。
今回演じるニャックルについては、「とても落ち着いていて冷静で、冒険心にあふれていて、しっかりした大人と言いますかね。強さもありますし優しさもあるという、本当に魅力的な大人なキャラクターだなと思っております」と魅力を分析。
公開を心待ちにしているファンに向けて「大人が見てもとても学ぶことの多い、なおかつ感動の大きい作品になってますし、お子さんはお子さんで、すごく楽しめる。そして楽しめるだけではなくて、ある『約束』という大きな大事なことを学べる作品になっているのではないかなと思います。何よりもとても楽しい作品になってますので、ぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです」と、メッセージを寄せた。
あわせて解禁された本編映像では、ニャックルとパンタンの“絆のはじまり”を描いたシーンが公開。崖際での緊迫した救出劇を経て、ニャックルから「虹の星が消えた後の湖に宝物がある」という話を聞いたパンタンは、「僕も一緒に行ってもいい？」「途中で何があっても諦めない」とまっすぐな思いをぶつける。
どんな困難にも立ち向かう強い意志と、固い約束によって結ばれた二人。新たな冒険の始まりを予感させる胸熱のシーンとなっている。
【動画】津田健次郎のインタビュー＆本編アフレコ映像
津田は出演決定時を振り返り、「アンパンマンは知らない人はいない作品ですし、そこに一度も参加できていなかったので、このタイミングで参加させていただける、しかも劇場版で重要な役割を担わせていただけるというのは本当にうれしかったです。待望のアンパンマン出演です」と喜びを語った。
アフレコでは、アンパンマン役の戸田恵子や、ばいきんまん役の中尾隆聖らレギュラー陣との共演も実現。津田は「皆さんの安心感がすごかった。一言一言に感動しました」と振り返る。
特にお気に入りのキャラクターとして名前を挙げたのは、ばいきんまん。過去にイベントで中尾がばいきんまんの声に切り替えた瞬間、「会場中の大人がみんな子どもになっちゃって。『ばいきんまんが出てきた！』って。その時の感動が忘れられない」と熱く明かした。
今回演じるニャックルについては、「とても落ち着いていて冷静で、冒険心にあふれていて、しっかりした大人と言いますかね。強さもありますし優しさもあるという、本当に魅力的な大人なキャラクターだなと思っております」と魅力を分析。
公開を心待ちにしているファンに向けて「大人が見てもとても学ぶことの多い、なおかつ感動の大きい作品になってますし、お子さんはお子さんで、すごく楽しめる。そして楽しめるだけではなくて、ある『約束』という大きな大事なことを学べる作品になっているのではないかなと思います。何よりもとても楽しい作品になってますので、ぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです」と、メッセージを寄せた。
あわせて解禁された本編映像では、ニャックルとパンタンの“絆のはじまり”を描いたシーンが公開。崖際での緊迫した救出劇を経て、ニャックルから「虹の星が消えた後の湖に宝物がある」という話を聞いたパンタンは、「僕も一緒に行ってもいい？」「途中で何があっても諦めない」とまっすぐな思いをぶつける。
どんな困難にも立ち向かう強い意志と、固い約束によって結ばれた二人。新たな冒険の始まりを予感させる胸熱のシーンとなっている。
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