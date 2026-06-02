80年代にTBS系で放送され、一世を風びした大ヒット学園ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった伏見工ラグビー部元監督の山口良治さんが29日に83歳で死去した。京都工学院が公式SNSを通じて追悼した。

山口さんは同校を率いて就任6年目の1980年度に全国高校選手権初優勝。泣き虫先生と慕われた真の教育者が多くの教え子に惜しまれつつ天国へ旅立った。

同校は公式SNSで「京都工学院高校（伏見工業高校）ラグビー部総監督・山口良治先生がご逝去されました。先立って、ご家族のもと家族葬が執り行われましたことをご報告申し上げます」と訃報を伝え「山口先生はラグビーの技術や勝敗という結果だけではなく、人としてどうあるべきかを私たちに全力の愛情をもって教えてくださいました」と感謝を伝えた。

続けて「仲間を信じること。感謝を忘れないこと。苦しい時こそ前を向くこと。そして、最後まで挑戦し続けること。このFor the teamの教えは時代が変わっても引き継がれていきます。“信は力なり”仲間を信じる力。自分を信じる力。支えてくださる方々を信じる力。その言葉は赤黒ジャージの原点であり、これからも変わることのないアイデンティティです」と教えを振り返り「山口先生が築き上げてこられた歴史と伝統、そして受け継がれてきた想いを大切にしながら、全国制覇という目標に向かって信念と共に仲間と力を合わせ一日一日を積み重ねていきます」と決意を新たにした。

日本のラグビー人気に拍車を掛けた同作のモデルとなった山口さん。ラグビー日本代表フランカーとして活躍した後、指導者として当時無名だった伏見工業高校ラグビー部を全国有数の強豪校へと育て上げた、“ミスター・ラグビー”元日本代表監督の平尾誠二氏、元日本代表の大八木淳史氏らを輩出した。

同校は2016年4月に洛陽工業高校と統合・再編され、京都工学院として開校。山口さんは総監督として指揮し、昨年11月の全国高校ラグビー京都府予選決勝で敗れ2大会連続の花園を逃した際には「ここ一番で出せない力。何かが欠けているんじゃないでしょうか」と語り、教え子でもある大島淳史監督に対しても「“お前が甘いんじゃ”と叱ってやりたい」と喝を入れていた。

◇山口 良治（やまぐち・よしはる）1943年（昭18）2月15日、福井県生まれ。中学まで野球少年。若狭農林高（現若狭東）でラグビーを始める。日体大。日本代表13キャップ。1971年の3―6で敗れたイングランド戦に出場。名キッカー兼フランカーとしてならした。岐阜県での教員、京都市教育委員会勤務を経て74年に伏見工に体育教師として赴任。ラグビー界で無名だった同校を全国の強豪に押し上げ、監督として2回、総監督として2回の日本一に導いた。