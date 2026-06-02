中国東北部の黒竜江省ハルビンで、まるで災害映画を思わせる砂嵐が発生した。

1日（現地時間）、中国中央テレビ（CCTV）などによると、前日午後、内モンゴル自治区東部と黒竜江省中西部、吉林省西部、遼寧省北部などで突風が発生した。

強風によって巻き上げられた砂塵が内モンゴル自治区南東部と吉林省西部一帯を覆い、その後、東北地域へと広がったとCCTVは伝えた。

特にハルビンの一部地域では午後5〜6時ごろ、台風に匹敵する秒速35.4メートルの強風が吹き、砂嵐が発生した。

微博（ウェイボー）など現地SNSで共有された映像には、高さ数十メートルに達する砂塵が空を覆い、雷鳴が響き渡る様子が映っていた。かすんだ空の下で、大木が突風で根こそぎ倒れ、ごみが風に吹き飛ばされる様子や、人々が避難する様子を収めた映像や写真も拡散した。

中国の気象当局は、5月のハルビンで砂塵が発生するのは珍しく、前日、中国東部地域では今年に入って最も広範囲かつ強力な対流性気象現象がみられたと説明した。

前日のハルビンでは、1961年以来3番目に高い5月の日中最高気温となる35.3度を記録した。こうした高温の中に寒気が流れ込んだことで、雷を伴う強風が発生し、周辺地域から飛来した砂塵が強風と重なって砂嵐を引き起こしたという。

中国気象網の胡嘯・首席気象分析官は、「極端な気象現象は増加する傾向にあり、局地的な集中豪雨や極端な強風、台風の強度など、いずれもより激しさを増す傾向がみられる。今回ハルビンで発生した極端な強風も予測が難しい性質を帯びている」とし、「今後も極端な気候現象がさらに増える可能性があるだけに、注意が必要だ」と述べた。