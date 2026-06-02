記事ポイント 近畿2府6県在住者を対象に1人1室7,800円〜の特別料金で宿泊できるプランが登場京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重・福井の8府県が対象2026年6月1日〜8月31日の夏期間限定、各日室数限定で提供 近畿2府6県在住者を対象に1人1室7,800円〜の特別料金で宿泊できるプランが登場京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重・福井の8府県が対象2026年6月1日〜8月31日の夏期間限定、各日室数限定で提供

京都山科 ホテル山楽が、近畿2府6県在住者を対象とした夏の近場旅行応援プラン『近畿割』を2026年6月1日から展開しています。

山科駅前という好立地から京都駅・大津駅どちらへも1駅5分でアクセスでき、JR・地下鉄・京阪の4路線が利用可能という交通利便性の高さが、京都・滋賀方面への拠点として注目を集めています。

京都山科 ホテル山楽「近畿割」

プラン名：【近畿割】★2府6県が対象★6月〜8月夏の近場旅行応援！対象：近畿2府6県在住者（京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重・福井）料金：1人1室7,800円〜（日程により変動）食事条件：素泊まり／朝食付き予約受付開始：2026年6月1日（月）12:00〜提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）注意事項：チェックイン時に現住所が確認できる身分証明書の提示が必要。各日室数限定

京都山科 ホテル山楽は、京都市山科区の山科駅前に立地する全100室のホテルです。

ケン・ホテル&リゾートホールディングスが国内外で展開する36施設のうちの1つで、客室のほかレストラン・宴会場を備えています。

京都駅・大津駅へそれぞれ1駅・所要5分でアクセスでき、JR琵琶湖線・JR湖西線・地下鉄東西線・京阪京津線の4路線が利用できます。

国宝に指定された琵琶湖疎水へも近く、京都・滋賀双方への観光拠点として機能するロケーションです。

京都・滋賀ならではの体験・アクティビティやお食事の予約手配にも対応しています。

プランの対象と料金条件

対象は近畿2府6県（京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重）に加え、北陸の福井県在住者です。

料金は1人1室7,800円〜で、日程によって変動します。

素泊まりと朝食付きから選べる設定となっています。

チェックイン時に現住所が確認できる身分証明書の提示が必要で、各日室数は限定されています。

予約サイトへのプラン表示は2026年6月1日（月）12:00以降に開始されます。

山科というロケーションの優位性

山科エリアは京都市内でありながら滋賀県大津市にも隣接しており、京都観光と琵琶湖・大津エリアの観光を1泊で組み合わせる旅行に適した位置にあります。

JR・地下鉄・京阪の4路線が交差する山科駅前に立地するため、各方面へのアクセスが1駅圏内でまとまっています。

近畿2府6県在住者にとって、新幹線や長距離移動を使わずに「日常から一歩離れた京都・滋賀の旅」を体験できる距離感に、今回のプランが対応しています。

全100室・4路線利用可能という利便性と、琵琶湖疎水など周辺の文化財へのアクセスのしやすさを兼ね備えた宿泊拠点が、近畿エリア在住者向けに1人1室7,800円〜という価格帯で提供されます。

夏の宿泊予約は各日室数限定のため、早い段階からの確認が必要です。

京都山科 ホテル山楽「近畿割」の紹介でした。

よくある質問

Q. 近畿割の対象となる府県はどこですか？

A. 近畿地方の京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府6県に加え、北陸の福井県が対象です。

Q. 予約はいつから可能ですか？

A. 2026年6月1日（月）12:00以降に予約サイトでプランが表示され、予約が可能になります。

公式予約サイトに掲載されています。

Q. チェックイン時に必要な持ち物はありますか？

A. 現住所が確認できる身分証明書の提示が必要です。

在住府県の確認に使用されます。

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