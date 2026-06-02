炭酸氷・アルフォンソマンゴー等5種が6月登場！ ミニストップ オリジナルアイス５週連続新発売

記事ポイント ミニストップが2026年6月2日から毎週火曜日に1商品ずつ、オリジナルアイス5種を順次発売炭酸氷入りのしゅわしゅわ食感やアルフォンソマンゴーのピューレ5層仕立てなど、各週ごとに個性が異なるラインナップ価格は190円〜360円（税込205円〜388円）、全国1,719店で取り扱い ミニストップが2026年6月2日から毎週火曜日に1商品ずつ、オリジナルアイス5種を順次発売炭酸氷入りのしゅわしゅわ食感やアルフォンソマンゴーのピューレ5層仕立てなど、各週ごとに個性が異なるラインナップ価格は190円〜360円（税込205円〜388円）、全国1,719店で取り扱い

ミニストップのオリジナルアイスクリームが、2026年6月2日（火）から6月30日（火）にかけて毎週火曜日に1種ずつ、計5種が順次発売されます。

チョコミントのバリザク食感から店内加工パフェを再現した5層仕立て、炭酸氷入りのしゅわしゅわラムネ味、発売17年目のロングセラーまで、商品ごとに素材・食感の方向性が異なります。

全国1,719店で購入でき、価格帯は190円〜360円（税込205円〜388円）です。

ミニストップ「オリジナルアイス５週連続新発売」

発売期間：2026年6月2日（火）〜6月30日（火）（毎週火曜日に1種ずつ順次発売）発売地区：全国（2026年4月末現在：国内1,719店）※一部取り扱いのない店舗あり価格帯：190円〜360円（税込205円〜388円）

ミニストップのオリジナルアイス5種が、6月2日を皮切りに毎週火曜日に1商品ずつ登場します。

チョコミントバーを第1弾とし、店内加工パフェの定番「マンゴーパフェ」をアイスで再現した商品、北海道産牛乳を使用したワッフルコーン、炭酸氷入りのラムネアイス、そして17年目を迎えるロングセラーのビターチョコモナカが6月末にかけて順を追って発売されます。

チョコミントバー

価格：190円（税込205円）発売日：2026年6月2日（火）発売地区：全国（国内1,719店）

ミルクとミントのバランスが取れた爽やかなミントアイスを、フィアンティーヌ（薄く焼いたクレープ生地を細かく砕いたもの）を混ぜ込んだチョコでコーティングしたアイスバーです。

フィアンティーヌ入りのチョココーティングがバリザクとした歯ごたえを生み出し、清涼感と食感の両立した仕上がりになっています。

マンゴーパフェみたいなアイス

価格：360円（税込388円）発売日：2026年6月9日（火）発売地区：全国（国内1,719店）

ミニストップの店内加工パフェの定番「マンゴーパフェ」をアイスで再現した5層仕立ての商品です。

ソースとシャーベットには「マンゴーの王様」と呼ばれるアルフォンソマンゴーのピューレを使用し、マンゴーシャーベットはねっとりとした食感に仕上げることで濃厚さを引き出しています。

ごろっとした果肉感のあるマンゴーをたっぷり使い、パフェらしい食べ応えが再現されています。

ワッフルコーン ミルク＆ショコラ

価格：285円（税込307円）発売日：2026年6月16日（火）発売地区：全国（国内1,719店）

北海道産牛乳を製品中10%使用したソフトクリームをワッフルコーンに盛り付けた商品です。

ミルクのコクとビターなカカオを合わせたソフトクリームで、チョコの味わいがしっかり感じられる設計になっており、ミルクアイスと合わさることで一体感のある味わいが生まれています。

ハロハロラムネみたいなアイス

価格：360円（税込388円）発売日：2026年6月23日（火）発売地区：全国（国内1,719店）

ミニストップの店内加工「ハロハロパチパチラムネ」をイメージした商品で、炭酸氷入りのラムネアイスにミルクフロート・チェリーゼリーソース・パイン果肉・黄桃果肉がトッピングされています。

噛み砕くとザクザクとした氷の食感が広がり、口の中でゆっくり溶かすとしゅわしゅわと炭酸の弾ける爽快感が続く、2段階の食感が特徴です。

ビターチョコモナカ

価格：240円（税込259円）発売日：2026年6月30日（火）発売地区：全国（国内1,719店）

発売から17年目を迎えるロングセラー商品で、ベルギー産チョコレートをチョコ原料中10%使用したビターな味わいが特徴です。

ミルクのコクを感じられるアイスミルク規格で仕上げられ、モナカの片面にチョココーティングとブラッククランチを敷いたバリッザクッとした食感がアクセントになっています。

発売17年のロングセラーから炭酸氷という新素材まで、素材と食感の方向性が異なる5種が揃うラインナップです。

アルフォンソマンゴーのピューレ使用やベルギー産チョコレートのチョコ原料中10%使用など、各商品に素材へのこだわりが盛り込まれており、240円〜360円（税込259円〜388円）の価格帯で全国1,719店に順次並びます。

ミニストップ「オリジナルアイス５週連続新発売」の紹介でした。

よくある質問

Q. 5種のアイスはいつ、どの順番で発売されますか？

A. 6月2日（火）にチョコミントバー、6月9日（火）にマンゴーパフェみたいなアイス、6月16日（火）にワッフルコーン ミルク＆ショコラ、6月23日（火）にハロハロラムネみたいなアイス、6月30日（火）にビターチョコモナカの順で発売されます。

Q. ハロハロラムネみたいなアイスに入っている炭酸氷とはどのようなものですか？

A. 噛み砕くとザクザクとした氷の食感が楽しめ、口の中でゆっくり溶かすとしゅわしゅわと炭酸が弾ける食感が生まれる素材です。

ラムネアイスのベースに混ぜ込まれており、ミルクフロート・チェリーゼリーソース・パイン果肉・黄桃果肉とともにトッピングされています。

Q. 税込価格はイートインとテイクアウトで異なりますか？

A. 異なります。

税込価格はお持ち帰り時の軽減税率8%で表示されており、イートインスペースで飲食する場合は標準税率10%が適用されます。

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