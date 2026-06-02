アメリカのフロリダ州は1日、対話型AIサービス・チャットGPTが、大量殺人の手口などの有害な情報を子供を含む誰もが容易に入手できるようにしたなどとして、開発元のオープンAIなどを提訴しました。

フロリダ州の司法長官は1日、チャットGPTをめぐり、開発元のオープンAIとサム・アルトマンCEOに対する民事訴訟を起こしたと発表しました。

訴状では、チャットGPTにより銃乱射事件が助長され、人々は自殺へと駆り立てられ、人間の感情を装ったツールに未成年者が依存するようになったと指摘。

その上で、「摂食障害、自傷行為、大量殺人の手口などの有害な情報」を「子供を含む誰もが容易に入手」できるようにしたなどとして、損害賠償などを求めています。

フロリダ州の司法長官は、「社内外からの安全に関する警告を無視し、子供たちを重大な危険にさらした」と強調しました。

今回の訴訟は、州の主導でオープンAIを提訴した初の事例だということです。

フロリダ州では、大学で起きた銃撃事件をめぐり、チャットGPTが男に対し銃の種類や弾薬などについて助言していたとして、4月から刑事捜査が始まっています。