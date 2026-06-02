70歳一人暮らし。終活の準備って何をしておいたらいい？
お金のこと、体調のこと、老後生活は何かと不安になるものです。老後のお金まわりの疑問について、専門家が回答します。今回は、70歳で一人暮らしをしている場合の、終活についてです。
書店に行くと、いろいろなエンディングノートを目にすることと思います。自分が使いやすいもので構いませんし、購入しなくても手持ちのノートでもいいのです。以下のようなことを書いておくといいでしょう。
【1】自分が生まれたところ（本籍）
【2】危篤になった場合や亡くなったときに連絡してほしい親友や友達・仲間の名前、連絡先
【3】自分が患っている病気や通院している（通院していた）病院、かかりつけの医院
【4】介護が必要になったときのこと（自宅にいたい、介護施設に入居したい）
ただし、エンディングノートは法的な効力はありませんので、自分の死後、必ず実行してほしい内容であれば、遺言書を残す必要があります。遺言は、自分の死後に遺言執行者によって実行されます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作成できる半面、要件を満たさず無効になるケースもあるので、よく調べておくことが必要です。
また、自分が認知症になる、病気やケガで動けなくなったときなどに、このようにしてほしいということを、意思がはっきりしているうちに、信頼する人にお願いして、成年後見人として契約してもらうのも一つの方法です。
まずは、手軽にエンディングノートを作成してみてはいかがでしょうか。気持ちの整理ができるようになると思います。
監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：自分にもしものことがあったときのために、何をしておいたらいいですか？「私は70歳で一人暮らしです。終活や、自分にもしものときの準備は何をしておいたらいいですか。近所付き合いはありますが親戚たちとは疎遠です」（匿名希望）
A：まずは、エンディングノートを作成してみてはいかがでしょうか自分に万が一があったときのことが心配であれば、周囲の人に、こうしてほしいと伝えておくことが大事です。まずは、エンディングノートを作成して、信頼できる人に話しておく、目に付くところに置いておくなどをしておくといいと思います。
【1】自分が生まれたところ（本籍）
【2】危篤になった場合や亡くなったときに連絡してほしい親友や友達・仲間の名前、連絡先
【3】自分が患っている病気や通院している（通院していた）病院、かかりつけの医院
【4】介護が必要になったときのこと（自宅にいたい、介護施設に入居したい）
ただし、エンディングノートは法的な効力はありませんので、自分の死後、必ず実行してほしい内容であれば、遺言書を残す必要があります。遺言は、自分の死後に遺言執行者によって実行されます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作成できる半面、要件を満たさず無効になるケースもあるので、よく調べておくことが必要です。
また、自分が認知症になる、病気やケガで動けなくなったときなどに、このようにしてほしいということを、意思がはっきりしているうちに、信頼する人にお願いして、成年後見人として契約してもらうのも一つの方法です。
まずは、手軽にエンディングノートを作成してみてはいかがでしょうか。気持ちの整理ができるようになると思います。
監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)