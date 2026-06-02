「こんな美人がスタンドにいたの！？」影山優佳、“サッカー日本代表コーデ”を披露！ 「勝利の女神」
元日向坂46で俳優の影山優佳さんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは6月1日、投稿を更新。影山さんの「サッカー日本代表コーデ」を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】影山優佳の「サッカー日本代表コーデ」
ファンからは「代表コーデ可愛すぎる」「勝利の女神」「綺麗な女性になっとる…」「こんな美人がスタンドにいたの！？」「着こなしうまいかよ」「センスあるわー」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】影山優佳の「サッカー日本代表コーデ」
「綺麗な女性になっとる…」同アカウントは「本日の #サッカー日本代表 コーデ」とつづり、スタジアムで撮影した影山さんの写真を投稿。サッカー日本代表のヴィンテージユニフォームにミニスカートを合わせ、おしゃれに着こなしています。また「楽しいひとときを過ごさせていただきました ワールドカップ本戦では私もみなさまのお力に少しでもなれるように懸命に情報をお伝えできればと思います！」と、影山さん本人からと思われるコメントも。
カメラ目線でのアップショットも同日の別の投稿でも、同じ「#サッカー日本代表 コーデ」に身を包んだ影山さんの写真を公開。カメラ目線でアップになった影山さんがとてもキュートです。ファンからは「93年ユニフォームとても似合ってる！」「チョイスが渋い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)