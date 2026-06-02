【風、薫る 第48回あらすじ】直美が訪ねた人物とは りんは安から意外な話聞く
【モデルプレス＝2026/06/02】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第48話が、6月3日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
丸山（若林時英）の退院が決まるも、退院後に住む家がないと知った直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。
一方、休日に自宅に帰ったりん（見上愛）は、安（早坂美海）から意外な話を聞いて…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第48話／6月3日（水）放送
丸山（若林時英）の退院が決まるも、退院後に住む家がないと知った直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。
一方、休日に自宅に帰ったりん（見上愛）は、安（早坂美海）から意外な話を聞いて…。
（modelpress編集部）
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