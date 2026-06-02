「Get out of here」の意味は？びっくりしたときに！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Get out of here」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 「出ていけ！」とは違う意味でも使えるんです。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「うそでしょ！」でした！ 「Get out of here」は「うそでしょ！／まさか！」という意味のフレーズ。 信じられない話を聞いたときのリアクションとして使える表現です。 うれしいニュースやびっくりする出来事に対して、「本当に？」という気持ちを強めに伝えられます。 A：「I won two concert tickets!」

（ライブチケットが2枚当たった！）

B：「Get out of here!」

（うそでしょ！） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部