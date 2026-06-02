BTSが、デビュー13周年に向けたイベントのタイムスケジュールを公開した。毎年デビュー日の「6月13日」を記念して開催する「BTS FESTA」が、今年もやってくる。

1日に公式SNSで、約2週間をかけ、オンラインとオフラインで実施する日程を発表した。今年は12日と13日の2日間、釜山（プサン）アジアド主競技場で開催される「BTS WORLD TOUR『ARIRANG』IN SUSAN」と合わせて、さまざまなコンテンツがオンラインで公開される。

今年のイベント・タイトルは「13（B）TS」。時計の数字「12」が、1つの周期を表すことにちなんで、「13」はその完成を超えることを表している。過去12年の旅路に、BTSとARMY（アーミー、公式ファン名）だけの新たな「1」を加え、ともに次の章へ進む出発点という意味を表現した。

4日にはBTSの家族写真を公開し、祭りの開始を告げる。家族写真は、14年から始めた代表的なコンテンツ。続いて5日にはアルバム「ARIRANG（アリラン）」の収録曲「Hooligan」のパフォーマンスビデオを公開するなど、13日に向けて順次にイベントを実施する。