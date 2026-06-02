将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第1試合、TDIルシーグ横浜VS九州サザンフェニックスが5月30日に放送された。試合は九州サザンフェニックスが通算5勝2敗で勝利を収めたが、今大会から導入された新ルール「先手番入札制度」を巡る極限の駆け引きと、ある棋士が提示した驚愕の数字に対する対戦相手のリアクションに、ファンが大いに沸く一幕があった。

【映像】ギャップよ…永瀬九段のニヤリ顔と横浜のリアクション

今大会は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒が加算されるフィッシャールール。スリリングな“超早指し戦”であることに加えて、ファンはもちろん棋士の間でも大きな話題となっているのが、今大会より採用された「先手番入札制度」だ。対局開始前に、両対局者が先手番を得るために削ってもいい持ち時間を「競り」にかけ、高い時間を提示した方が先手番を獲得する。提示した時間はそのまま自身の持ち時間からマイナスされるため、先手を取るか、時間を取るかという高度な戦略が求められる。

今回が開幕戦ということもあり、互いに探り探りの入札が続いていた。初戦で横浜の斎藤明日斗六段（27）が白星を飾るも、その後は九州の佐々木大地七段（30）、西田拓也六段（34）、深浦康市九段（54）が怒涛の3連勝。九州がスコア3勝1敗とリードして迎えた第5局は、九州・永瀬拓矢九段（33）と、横浜・阿久津主税八段（43）の対戦となった。

これまでの4局では、いずれも20秒台や、多くても40秒台の入札が続いていた。しかし、永瀬九段は「少し多めに出したい」「ここは豪勢に」と、まさかの「1分2秒」を提示。阿久津八段も46秒とこれまでの傾向から見れば多い方の数字を投じていたが、永瀬九段の数字が上回り、阿久津八段は後手番に回ることとなった。

司会進行を務めた鈴木環那女流三段から「TDIルシーグ横浜 マイナス46秒、九州サザンフェニックス マイナス1分2秒」とのアナウンスがあると、横浜の控え室は騒然。監督の森内俊之九段（55）をはじめ、メンバー全員が体を目一杯のけぞらせて「ひえ〜！」と驚愕のリアクションを見せた。相手の持ち時間を削り、精神的にも揺さぶりをかけるという、永瀬九段ならではの強烈な駆け引きであった。

この衝撃的な入札額と控え室の劇的なリアクションに、ABEMAの視聴者も即座に反応。「永瀬さすがだわｗ」「あっくん大損ｗ」「みんなひえーで揃うことあるんだな」「でた！将棋用語ひえ〜」「これはひえ〜だわ」「永瀬ほんま賢いねえ」「このルールいいね」といったコメントが殺到し、新ルールがもたらす独特の緊迫感にファンも大興奮となった。

実際の対局は、先手を得た永瀬九段の勝利となった。駒の交換が激しく行われる「横歩取り」の乱戦へと突入したが、永瀬九段が得意の受けの強さを遺憾なく発揮。終盤でも圧倒的な精度を見せつけ、チームの連勝を「4」に伸ばす大きな白星をもたらした。その後、第2ステージで横浜の斎藤六段が意地の1勝を返すも、最後は第7局で佐々木七段が白星を飾り、九州サザンフェニックスが激戦を制した。先手番入札制度という新たなスパイスが加わった今大会、棋士たちの盤外の心理戦からも目が離せない。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）