「こう見えていろいろ名言があってね…」有吉弘行が今でも心にとどめている“松村邦洋の名言”とは
「俺なんかもやっぱり心に留めてるけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、松村邦洋の“名言”を明かした――。
有吉弘行
○「売れてようが売れてまいが誰にでもできること」
5月24日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)にゲスト出演した松村。モノマネが止まらないなか、有吉は、「松村さんはこう見えて、いろいろ名言があってね。俺なんかも心にやっぱり留めてるけど。“あいさつにスランプなし”」と紹介。松村が、「あいさつ大事だね。スランプなしね。“おざーっす”って言う人、ダメですよね。“おはようございます!”とね」と説明すると、「そんなの調子が良かろうが、売れてようが売れてまいが、できることですからね。誰にでも。これは心に留めてます」と感心しながら語った。
また、松村は、「ファミレスであいさつしたりね。地元のどら焼きをいただいたのを、みんなに配ったりして」というエピソードを披露。続けて、「その中に、八津弘幸さんが。『豊臣兄弟!』の作家の方もたまたま。“ファミレスでよくおばあちゃんたちといましたよね? ”って言われて……」と、同作のほか『半沢直樹』や『下町ロケット』、『VIVANT』などを手掛けた脚本家の八津弘幸氏に見られていたと告白。有吉が、「“見られてた”っていうだけですけど」とツッコむと、「仕事につながるとかはない。そこから動きはない」と苦笑いで返していた。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。
有吉弘行
○「売れてようが売れてまいが誰にでもできること」
5月24日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)にゲスト出演した松村。モノマネが止まらないなか、有吉は、「松村さんはこう見えて、いろいろ名言があってね。俺なんかも心にやっぱり留めてるけど。“あいさつにスランプなし”」と紹介。松村が、「あいさつ大事だね。スランプなしね。“おざーっす”って言う人、ダメですよね。“おはようございます!”とね」と説明すると、「そんなの調子が良かろうが、売れてようが売れてまいが、できることですからね。誰にでも。これは心に留めてます」と感心しながら語った。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。