俳優の鈴木福（21）が2日までに自身のインスタグラムを更新。貴重な品を公開した。

「宝物」と書き出した鈴木。「嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き」と5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐のラストライブを振り返った。

「さまざまな番組で、『嵐』という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇りに思います！」として「バラエティや音楽番組で5人と、二宮さん、櫻井さんとはドラマでも共演させていただきました」と回顧。「 『嵐にしやがれ』の最年少アニキは、僕のままなんじゃないかな？笑一生自慢していきます！！」とつづった。

「そして、『VS嵐』は、これまで出てきた番組の中で1番好きで楽しかった番組と言っても過言ではないくらい大好きでした！！ここに置いていないたくさんの出演記念ボード、一生の宝物です」と紹介。「嵐のみなさんに、お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました」と伝えた。

「僕は1人で俳優をやっているし、嵐のみなさんとは違うけれど、芸能界に生きる人間として、嵐のような、たくさんの人に希望を与えられるものすごい存在になれるように、頑張りたいです。伝説のラストを、観ることができて本当によかった。これからも嵐を、嵐の音楽たちを愛していきます！！」とコメント。「ありがとう！嵐！！」と添えた。