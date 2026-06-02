記事ポイント 淡路島のAWAJI HELLO KITTY APPLE LANDが夏〜秋限定プランを7月2日から提供2施設の入場券＋ポプシクル＋ショップ500円割引券がセットで大人3,100円・子ども2,100円6月1日より予約受付開始、アソビュー・楽天トラベル・いこーよから申込み可能 淡路島のAWAJI HELLO KITTY APPLE LANDが夏〜秋限定プランを7月2日から提供2施設の入場券＋ポプシクル＋ショップ500円割引券がセットで大人3,100円・子ども2,100円6月1日より予約受付開始、アソビュー・楽天トラベル・いこーよから申込み可能

淡路島のAWAJI HELLO KITTY APPLE LANDが、7月2日から期間限定プラン『ハローキティの映え旅プラン』の提供を開始します。

ぬいぐるみに囲まれたメディアアート空間「HELLO KITTY SMILE」と約15mの巨大リンゴ内で楽しむ360°シアター「HELLO KITTY APPLE HOUSE」、2施設への入場が一括でまとまり、夏限定のポプシクルとショップ割引券もセットに含まれます。

AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND「ハローキティの映え旅プラン」

提供期間：2026年7月2日（木）〜10月31日（土）予約受付開始：2026年6月1日（月）〜料金：大人3,100円、子ども2,100円（税込）セット内容：HELLO KITTY SMILE入場券 / HELLO KITTY APPLE HOUSE入場券 / HELLO KITTY SMILEポプシクル / HELLO KITTY SMILEショップ500円割引券予約：アソビュー・楽天トラベル・いこーよにて受付問合わせ：HELLO KITTY SMILE TEL 0799-70-9037

パソナふるさとインキュベーションが運営するAWAJI HELLO KITTY APPLE LANDは、「ハローキティ」をテーマにした3つの施設で構成される複合アトラクションです。『ハローキティの映え旅プラン』は、そのうち人気の2施設「HELLO KITTY SMILE」と「HELLO KITTY APPLE HOUSE」への入場券をまとめ、夏季限定のポプシクル1本とショップ500円割引券を加えたセットプランとして、7月2日から10月31日の期間限定で提供されます。

料金は大人3,100円・子ども2,100円（税込）で、アソビュー・楽天トラベル・いこーよの各プラットフォームから予約できます。

HELLO KITTY SMILE

「HELLO KITTY SMILE」は、ハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトジェニックな空間が特徴のメディアアート＆レストランです。

SNS上でも広く注目を集めており、プランにはこの施設への入場券のほか、ハローキティの形をかたどったポプシクルが1本含まれます。

海を背景にポプシクルを持って撮影できるロケーションが用意されており、夏らしい一枚を残す場所として機能しています。

ショップでは500円割引券がそのまま使えます。

営業時間は平日11:00〜19:00（最終入場18:00）、土日祝10:00〜19:00（最終入場18:00）で、定休日は火曜日です。

HELLO KITTY APPLE HOUSE

「HELLO KITTY APPLE HOUSE」は、高さ約15mの巨大なリンゴを模した建物の内部に設けられた360°シアター施設です。

ハローキティの夢の中をモチーフにした映像が全方位を包み込む構成で、没入感の高い体験空間になっています。

営業時間は11:00〜17:00で、定休日は水曜日です。

『ハローキティの映え旅プラン』は、フォトジェニックなメディアアート空間と360°映像体験という性格の異なる2施設を、ポプシクルやショップ割引券とあわせて大人3,100円・子ども2,100円（税込）でまとめたプランです。

提供期間は夏から秋にかけての7月2日〜10月31日で、予約は6月1日から受け付けています。

AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND「ハローキティの映え旅プラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『ハローキティの映え旅プラン』の料金は大人・子どもで異なりますか？

A. 異なります。

大人3,100円、子ども2,100円（いずれも税込）に設定されています。

Q. HELLO KITTY SMILEとHELLO KITTY APPLE HOUSEは定休日が同じですか？

A. 定休日は異なります。

HELLO KITTY SMILEは火曜日、HELLO KITTY APPLE HOUSEは水曜日がそれぞれ定休日です。

また、営業時間は時期によって変更される場合があることが主催者から案内されています。

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