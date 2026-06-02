◆国際親善試合 ▼ノルウェー３―１スウェーデン（ノルウェー・オスロ）、▼オーストリア１―０チュニジア（オーストリア・ウィーン）

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の１次リーグで日本と同じＦ組に入ったスウェーデンとチュニジアが、１日に行われた親善試合でともに黒星を喫した。

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第３戦で森保ジャパンと対戦するスウェーデンは、敵地でノルウェーと対戦。大黒柱のハーランドが欠場したノルウェーに対して、前半だけで３点を奪われた。

復活を遂げたエースのＦＷイサク（リバプール）が後半に圧巻の個人技から１点を返したものの、シュート２２本を浴びるなど守備の崩壊ぶりが顕著な試合展開となってしまった。

第２戦の対戦相手・チュニジアは、アウェー戦となったオーストリア戦で０―１の敗北となった。前半３７分、元ドイツ代表ＭＦケディラの弟・ラニ・ケディラが相手のハンドを誘い、このプレーで相手選手が退場処分に。数的優位の展開で試合を進めたが、なかなか決定機を仕留められなかった。

すると後半１８分、一瞬の隙を突かれて先制点を献上した。英プレミアリーグ・バーンリー所属の背番号１０・ＭＦハンニバルを中心とした攻撃は随所に鋭さを見せたものの、１０人の相手にボール支配率（５９対４１）で上回られるなど主導権を握れず。決定力不足も露呈し、本大会に向けて課題を残した。

日本は１次リーグ初戦（６月１４日）でオランダと対戦。チュニジア戦は２０日、スウェーデン戦は２５日に行われ、上位２チームが決勝トーナメントに自動進出。３位の場合は他組の結果次第となる。