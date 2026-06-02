在日コリアンの少女の青春描く『トロフィー』本予告＆YOU、きたろうら追加キャスト解禁
是枝裕和監督や西川美和監督のもとで監督助手を務めてきた映像制作集団「分福」の新鋭、孫明雅（そん・みょんあ）監督の長編デビュー作『トロフィー』が7月10日より全国で順次公開される。
【動画】映画『トロフィー』本予告映像
本作は、在日コリアンの少女・ソヒの揺れ動く青春と家族の物語を描く作品。主演を務めるのは恒那。父役の井浦新、母役の市川実和子、舞踊部の先生役のちすん、担任教師役の笠松将に加え、新たに実力派キャストの出演が発表された。
K-POPをきっかけに仲良くなったソヒと親友・未来（みらい／梨里花）が足しげく通う駄菓子屋「甘味屋」の店主・さっちゃん役にはYOU。是枝裕和監督作『誰も知らない』で映画デビューを果たしたYOUが、子どもたちを温かく見守る存在として物語に柔らかな彩りを添える。
未来の祖父役には名バイプレーヤーとして知られるきたろう。少し頑固ながらも不器用な優しさを持つ祖父を演じ、少女たちを静かに支える。
さらに、焼肉店を営むソヒの叔父役を山中崇、ソヒの祖母役を1967年のデビューから映画界で長年にわたり活躍する白川和子、ソヒと未来がある出来事をきっかけに訪れるバーのマスター役を黒田大輔、ソヒがよく行く乾物屋「丸萬商店」の店主役をApple TV+『PACHINKO』、HBO/WOWOW『TOKYO VICE』をはじめ国内外の作品で活躍するソウジ・アライが務める。それぞれがソヒの成長を見守る大人たちとして、作品世界に深みを与えている。
あわせて解禁された60秒の本予告では、K-POPを愛するソヒと未来が笑い合う何気ない日常や、朝鮮舞踊に打ち込むソヒの姿が映し出される。一方で、朝鮮学校の校長を務める父・サンジュ（井浦新）とのすれ違いも描かれ、親子の複雑な関係性が浮かび上がる。
予告の中で明かされるのは、「父が大切にしていた祖国・北朝鮮の勲章を売ってしまった」という衝撃的な出来事。ソヒはその出来事をきっかけにさまざまな大人たちと出会い、自身のルーツや未来と向き合っていく。
青春の無邪気さと未熟さ、そして瑞々しさを映し出す映像には、追加キャストとして発表されたYOU、きたろう、山中崇らも登場。少女の成長物語と家族のドラマへの期待を高める内容となっている。
また、ポスタービジュアルに続き、写真家・石田真澄が撮影したアザービジュアルも公開。揺れるチョゴリ姿で遠くを見つめるソヒの姿が収められており、思春期ならではの葛藤や希望を感じさせる印象的なビジュアルに仕上がっている。
『パッチギ!』（2004年）、『GO』（2001年）、『かぞくのくに』（2012年）といった作品の公開から時を経て、在日コリアンの少女が自らのアイデンティティーと向き合いながら成長していく物語に注目が集まりそうだ。
【動画】映画『トロフィー』本予告映像
本作は、在日コリアンの少女・ソヒの揺れ動く青春と家族の物語を描く作品。主演を務めるのは恒那。父役の井浦新、母役の市川実和子、舞踊部の先生役のちすん、担任教師役の笠松将に加え、新たに実力派キャストの出演が発表された。
未来の祖父役には名バイプレーヤーとして知られるきたろう。少し頑固ながらも不器用な優しさを持つ祖父を演じ、少女たちを静かに支える。
さらに、焼肉店を営むソヒの叔父役を山中崇、ソヒの祖母役を1967年のデビューから映画界で長年にわたり活躍する白川和子、ソヒと未来がある出来事をきっかけに訪れるバーのマスター役を黒田大輔、ソヒがよく行く乾物屋「丸萬商店」の店主役をApple TV+『PACHINKO』、HBO/WOWOW『TOKYO VICE』をはじめ国内外の作品で活躍するソウジ・アライが務める。それぞれがソヒの成長を見守る大人たちとして、作品世界に深みを与えている。
あわせて解禁された60秒の本予告では、K-POPを愛するソヒと未来が笑い合う何気ない日常や、朝鮮舞踊に打ち込むソヒの姿が映し出される。一方で、朝鮮学校の校長を務める父・サンジュ（井浦新）とのすれ違いも描かれ、親子の複雑な関係性が浮かび上がる。
予告の中で明かされるのは、「父が大切にしていた祖国・北朝鮮の勲章を売ってしまった」という衝撃的な出来事。ソヒはその出来事をきっかけにさまざまな大人たちと出会い、自身のルーツや未来と向き合っていく。
青春の無邪気さと未熟さ、そして瑞々しさを映し出す映像には、追加キャストとして発表されたYOU、きたろう、山中崇らも登場。少女の成長物語と家族のドラマへの期待を高める内容となっている。
また、ポスタービジュアルに続き、写真家・石田真澄が撮影したアザービジュアルも公開。揺れるチョゴリ姿で遠くを見つめるソヒの姿が収められており、思春期ならではの葛藤や希望を感じさせる印象的なビジュアルに仕上がっている。
『パッチギ!』（2004年）、『GO』（2001年）、『かぞくのくに』（2012年）といった作品の公開から時を経て、在日コリアンの少女が自らのアイデンティティーと向き合いながら成長していく物語に注目が集まりそうだ。