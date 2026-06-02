千鳥、カンヌ映画祭でロケ 主演俳優・大悟のレッドカーペットにノブ絶句
2日放送のテレビ朝日系『テレビ千鳥』（毎週火曜 後11：15 ※一部地域を除く）では、「第79回カンヌ国際映画祭」でレッドカーペットを歩く大悟の勇姿を見守る「カンヌ映画祭のワシを見に来てほしいんじゃ!!」と題した1時間スペシャルを届ける。
【写真】カンヌに降り立ちふざける千鳥
大悟が綾瀬はるかとW主演を務める是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門正式出品され、世界中から注目を集めた。
番組では「綾瀬はるかに会わせたる！」という大悟の甘い言葉に、大喜びのノブもカンヌへ。地中海に面した南フランス屈指の高級リゾート地に降り立ったノブは、「気持ちよすぎてロケする気にならん！」と苦笑。レッドカーペットを翌日に控えた大悟とともに、街を散策する。
ノブは早速、大悟が会わせてくれるという綾瀬に渡すお土産探しをすることに。しかし、まるで映画の1シーンのようにオシャレな街並み、そして雰囲気のいい雑貨店で大悟がオススメしてくるのは、クセ強アイテムばかり。また、カフェのオープンテラスで休憩中には、すっかり俳優モード全開の大悟が繰り出した名言にノブのツッコみが止まらない。
さらに2人は、ピカソが晩年を過ごしたという美食と芸術の村・ムージャンにも足を伸ばす。フレンチの名店で食事を楽しむが、ここでもノブの「クセがすごい！」が止まらない。
カンヌ観光を満喫する2人だが、大悟たっての希望で、レッドカーペットを歩く際の勝負服を選ぶことに。すると、芸人魂を世界に見せつけたい大悟が試着する衣装の数々に、ノブは「あかん！あかん！」と大絶叫。しかし、ついにノブも「ゾクゾクしてきた」と絶賛する衣装が決定する。大悟いわく「ノブと合わせて完成する」という衣装とは。
いよいよ迎えたレッドカーペット当日。ノブがリムジンに乗って登場する大悟を取材エリアで待ち構えていると、続々と世界のVIPが会場に到着する中、ついに大悟が登場。しかしリムジンから降り立ち、綾瀬をエスコートするその姿を見たノブは大絶叫。さらに、ノブが絶句する振る舞いまで見せることになる。
本日の放送終了後、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では『テレビ千鳥』テラサ限定企画の独占配信がスタート。今回2人が行う企画は地上波でも人気のシリーズ「1品だけフランスお土産!!」。「なかなかゆっくりお土産を買う時間がないからいいですね」（ノブ）、「いろいろ買っても失敗するから、悩みに悩んで1品だけ！」（大悟）という2人が、カンヌの雑貨店で選び抜いたお土産とは。さらに撮れ高が良すぎて地上波に収まりきらなかった『未公開を含むディレクターズカット版』も配信される。
【写真】カンヌに降り立ちふざける千鳥
大悟が綾瀬はるかとW主演を務める是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門正式出品され、世界中から注目を集めた。
ノブは早速、大悟が会わせてくれるという綾瀬に渡すお土産探しをすることに。しかし、まるで映画の1シーンのようにオシャレな街並み、そして雰囲気のいい雑貨店で大悟がオススメしてくるのは、クセ強アイテムばかり。また、カフェのオープンテラスで休憩中には、すっかり俳優モード全開の大悟が繰り出した名言にノブのツッコみが止まらない。
さらに2人は、ピカソが晩年を過ごしたという美食と芸術の村・ムージャンにも足を伸ばす。フレンチの名店で食事を楽しむが、ここでもノブの「クセがすごい！」が止まらない。
カンヌ観光を満喫する2人だが、大悟たっての希望で、レッドカーペットを歩く際の勝負服を選ぶことに。すると、芸人魂を世界に見せつけたい大悟が試着する衣装の数々に、ノブは「あかん！あかん！」と大絶叫。しかし、ついにノブも「ゾクゾクしてきた」と絶賛する衣装が決定する。大悟いわく「ノブと合わせて完成する」という衣装とは。
いよいよ迎えたレッドカーペット当日。ノブがリムジンに乗って登場する大悟を取材エリアで待ち構えていると、続々と世界のVIPが会場に到着する中、ついに大悟が登場。しかしリムジンから降り立ち、綾瀬をエスコートするその姿を見たノブは大絶叫。さらに、ノブが絶句する振る舞いまで見せることになる。
本日の放送終了後、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では『テレビ千鳥』テラサ限定企画の独占配信がスタート。今回2人が行う企画は地上波でも人気のシリーズ「1品だけフランスお土産!!」。「なかなかゆっくりお土産を買う時間がないからいいですね」（ノブ）、「いろいろ買っても失敗するから、悩みに悩んで1品だけ！」（大悟）という2人が、カンヌの雑貨店で選び抜いたお土産とは。さらに撮れ高が良すぎて地上波に収まりきらなかった『未公開を含むディレクターズカット版』も配信される。