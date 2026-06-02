元ヤンギャルが胸元に入れたタトゥーを公開し、人気芸人らが「すんごいタトゥー入ってる」「何て書いてある？」と驚く場面があった。

【映像】元ヤンギャルの胸元にある“すんごいタトゥー”

6日1日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#5が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は5月29日に33歳の誕生日を迎えたケムリをお祝いする「松井ケムリ生誕祭」。普段ぶっとんだことをしている4人がバルミューダの扇風機やNIKEのエアジョーダン1など、ケムリのツボを完全に抑えた“普通の”プレゼントを用意し、ケムリは喜びつつも「みんながまともであればあるほど怖い」と不信感をつのらせた。

ここでくっきー！が「ストレス感じてますか？」とニヤリ。「お前が一番大切にしている『ツッコミ』という欲求を満たしてあげるよ」と持ちかけ、“真のプレゼント”が明らかに。

登場したのは#1の「二代目ベッキーオーディション」に参加していた、雑誌『nuts』モデルの“浜松の元ヤン”田中るる。るるはお笑い芸人・ですよ。のネタを大声で叫びまくった。

ビキニ姿であらわになったウエストにはタトゥーが彫られ、ケムリ「すんごいタトゥー入ってる」と困惑。「大きい声出す時、怖いんだよ、なんであいつ呼んだんです？」と警戒した。

るるのウエストに入ったタトゥーについて「何て書いてある？」と川北が尋ねると、意味は「お母さんに対して『あなたを愛してます』です」とのこと。くっきー！は「お母さんへの感謝を、お母さんが産んでくれた体に、傷をつけて」と苦笑し、るるは「それでお母さんと仲悪くなりました」と明かした。