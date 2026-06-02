高橋恭平が観覧車で大ピンチ!? 『山口くんはワルくない』新映像＆写真解禁
なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志による「観覧車一周ドキドキトークチャレンジ！」映像、3人が観覧車の前でにこやかに並ぶ写真、新場面写真2点が解禁された。
【動画】『山口くんはワルくない』観覧車一周ドキドキトークチャレンジ！
本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーだ。
コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。さらに、山口くんと急接近するヒロイン・皐役を高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。
この度、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志による「観覧車一周ドキドキトークチャレンジ！」映像が解禁。先日大阪で、イベントや舞台あいさつなどキャンペーンを行った3人が、当日の朝、梅田のHEP FIVEにある観覧車に乗車。3人の仲をより深めるべく、ここだけのQ＆Aトークを繰り広げた。
観覧車に乗り込む直前、なにやら少し浮かない表情の高橋恭平。岩瀬が「高所恐怖症ですか…？」と尋ねると、「全然余裕です。ただ一周するだけですからね」と強がりながらチャレンジがスタート。
まず一問目は、【夏祭り＆花火のシーンについて教えて】という質問。高橋恭平と岩瀬は、重要なお祭りのシーンの裏で本気で「金魚すくい」に挑戦していたことを告白する。同シーンについて、高橋ひかるが「想いを伝え合って、2人の距離が近づく（シーンでしたよね）」と振り返ると、高橋恭平は「（岩瀬とは）プライベートでも想いを伝え合っている」と返し、仲良しっぷりをアピール。
お祭り自体も楽しんだという3人だが、高橋ひかるが「綿菓子を作らせてもらった」というエピソードを披露すると、岩瀬は「それやってないぞ！」と羨ましがる。兵庫県出身の岩瀬は、「お祭りっていいですよね！ 大阪だったら天神の花火大会や、淀川花火大会が有名ですよね」とコメントし、大阪出身の高橋恭平に「そこ淀川じゃないですか？」と尋ねるも、高いところが苦手な高橋恭平はあまり外を見ることができず、思わず視線をそらす。
続いて、【山口＆皐のデートシーンについて教えて】という質問に、高橋恭平と高橋ひかるは、横浜の赤レンガ倉庫付近などで撮影したと答える。横浜での撮影に興味津々の岩瀬が「横浜の花火大会に行ったりします」と明かすと、高橋恭平からは「花火大会めっちゃ好きやん！（笑）」とすかさずツッコミが飛んだ。
そのほか、【三角関係の矢印を教えて】という、それぞれのキャラクターの恋の矢印について説明を求める質問も。「どこまで話していいんだろう？」とネタバレを心配しながら、高橋恭平が「クライマックスとか全部ぶちまけていいの？実はあの後…僕（演じる山口）が真面目になって、岩瀬（演じる石崎）がグレるんですよ！」と冗談交じりに語ると、高橋ひかるが「それも見てみたい」とアナザーストーリーに興味津々な様子。
最後の【3人が本当にクラスメイトだったら？】という質問には、高橋恭平はバスケ部、高橋ひかるはバレーボール部、岩瀬はテニス部に入りたいとコメント。さらに、高橋ひかるが「球技大会は一緒に頑張るかも」と話すと、高橋恭平は岩瀬に「（球技大会）出なさそうやな」とツッコミ。これに岩瀬は「汗をかくのが嫌い」と認め、一同の笑いを誘った。
あっという間に観覧車のゴールに到着した3人。岩瀬が「恭平くんが空やカメラを見るか、文字を読むかで、ずっと外を見なかった」と暴露し、高橋恭平は苦笑。終始笑いの絶えない空気の中、3人の仲の良さがうかがえるトークをたっぷりと披露した。
果たして映画本編では、彼らが語った胸キュン必至の夏祭りや甘酸っぱいデートシーンがどのように完成しているのか？その全貌を、スクリーンで確かめたい。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】『山口くんはワルくない』観覧車一周ドキドキトークチャレンジ！
本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーだ。
コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。さらに、山口くんと急接近するヒロイン・皐役を高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。
観覧車に乗り込む直前、なにやら少し浮かない表情の高橋恭平。岩瀬が「高所恐怖症ですか…？」と尋ねると、「全然余裕です。ただ一周するだけですからね」と強がりながらチャレンジがスタート。
まず一問目は、【夏祭り＆花火のシーンについて教えて】という質問。高橋恭平と岩瀬は、重要なお祭りのシーンの裏で本気で「金魚すくい」に挑戦していたことを告白する。同シーンについて、高橋ひかるが「想いを伝え合って、2人の距離が近づく（シーンでしたよね）」と振り返ると、高橋恭平は「（岩瀬とは）プライベートでも想いを伝え合っている」と返し、仲良しっぷりをアピール。
お祭り自体も楽しんだという3人だが、高橋ひかるが「綿菓子を作らせてもらった」というエピソードを披露すると、岩瀬は「それやってないぞ！」と羨ましがる。兵庫県出身の岩瀬は、「お祭りっていいですよね！ 大阪だったら天神の花火大会や、淀川花火大会が有名ですよね」とコメントし、大阪出身の高橋恭平に「そこ淀川じゃないですか？」と尋ねるも、高いところが苦手な高橋恭平はあまり外を見ることができず、思わず視線をそらす。
続いて、【山口＆皐のデートシーンについて教えて】という質問に、高橋恭平と高橋ひかるは、横浜の赤レンガ倉庫付近などで撮影したと答える。横浜での撮影に興味津々の岩瀬が「横浜の花火大会に行ったりします」と明かすと、高橋恭平からは「花火大会めっちゃ好きやん！（笑）」とすかさずツッコミが飛んだ。
そのほか、【三角関係の矢印を教えて】という、それぞれのキャラクターの恋の矢印について説明を求める質問も。「どこまで話していいんだろう？」とネタバレを心配しながら、高橋恭平が「クライマックスとか全部ぶちまけていいの？実はあの後…僕（演じる山口）が真面目になって、岩瀬（演じる石崎）がグレるんですよ！」と冗談交じりに語ると、高橋ひかるが「それも見てみたい」とアナザーストーリーに興味津々な様子。
最後の【3人が本当にクラスメイトだったら？】という質問には、高橋恭平はバスケ部、高橋ひかるはバレーボール部、岩瀬はテニス部に入りたいとコメント。さらに、高橋ひかるが「球技大会は一緒に頑張るかも」と話すと、高橋恭平は岩瀬に「（球技大会）出なさそうやな」とツッコミ。これに岩瀬は「汗をかくのが嫌い」と認め、一同の笑いを誘った。
あっという間に観覧車のゴールに到着した3人。岩瀬が「恭平くんが空やカメラを見るか、文字を読むかで、ずっと外を見なかった」と暴露し、高橋恭平は苦笑。終始笑いの絶えない空気の中、3人の仲の良さがうかがえるトークをたっぷりと披露した。
果たして映画本編では、彼らが語った胸キュン必至の夏祭りや甘酸っぱいデートシーンがどのように完成しているのか？その全貌を、スクリーンで確かめたい。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記