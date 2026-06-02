綾瀬はるか、日本初のハラスメント裁判に挑む弁護士役『ファーストボイス』映画化決定！
綾瀬はるかが主演する、日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちの実話に着想を得た映画『ファーストボイス』が、10月2日より公開されることが決定。赤のボディコンに身を包んだ綾瀬を捉えたファーストビジュアル、特報映像が解禁された。
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ディスコでミラーボールが煌めき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年。女性は結婚までの腰掛けとして働く存在だと、多くの人が思い込んでいたこの時、日本で初めて「ハラスメント」が“事件”となった。この裁判を一つのきっかけに、国は法を改正。社会の常識とルールは大きく転換していった。本作は、当時、新たな未来を切り開こうと挑み、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの実話に着想を得た物語。
主演は、国民的俳優・綾瀬はるか。演じるのは、お金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人好しでありながら、信念を胸に立ち上がる弁護士・朝日道子役。人間味と愛嬌、そして力強さを兼ね備えた“誰もが好きにならずにはいられない主人公”を、圧巻の演技力で体現する。
そんな朝日に依頼を持ち込む、本作のキーパーソンとなる上原恵役は、俳優として目覚ましい躍進を遂げているファーストサマーウイカ。上司から執拗な嫌がらせを受け、大好きだった仕事まで奪われながらも、理不尽に抗おうとする女性・上原恵を全身全霊で演じる。
朝日の弁護士事務所で働く新人弁護士・藤野栞役は、シリアスからコメディまで自在に演じ分ける確かな表現力で、唯一無二の存在感を放つ松本穂香。朝日に尊敬を抱きながらも、自身の実力を過信し時にぶつかる“意識高め”の若者であり、野心と未熟さの狭間で揺れ動くキャラクターをリアルに表現する。
メガホンをとるのは、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』（18）や『老後の資金がありません！』（21）、『九十歳。何がめでたい』など、数々のヒット作を世に送り出してきた前田哲。鋭い社会的テーマとエンターテインメントを鮮やかに融合させてきた前田監督が、本作でも今なお課題が残り続ける「ハラスメント」という社会的な難題を、観る者をスカッとさせる痛快なエンターテインメントへと昇華。名手が仕掛ける“逆転劇”が、日本中に最高の感動と勇気を届ける。
ファーストビジュアルは、主人公の朝日（綾瀬）が、通常の弁護士のファッションとはかけ離れた赤のボディコンに身を包んだ姿を捉えたもの。
特報映像は、朝日が法廷で「異議あり！」と声を上げる姿から始まる。そして、彼女のもとに裁判の相談に来た上原（ウイカ）、「勝ち目はありません」と言い放つ藤野（松本）の姿が映し出され、最後は朝日が「この裁判が、始まりの一歩になることを信じています」と赤のボディコン姿で力強く語る姿、「始めてみなければ始まらない。レッツ・ビギンよ！」とキュートにほほえむ姿で幕を閉じる。果たしてお人好し、忖度なしの型破りな弁護士が、100％負けると言われた裁判で、≪日本初≫の勝訴をつかみとることができるのか？
綾瀬は「物語の中で共に闘うことになるファーストサマーウイカさんは、ご自身の意志や考えをしっかり持った方で、役柄とも重なる魅力を感じました。女性キャストの皆さんも個性的で、とてもパワーを感じました」と語り、「『ファーストボイス』は、これまで当たり前とされてきた常識に疑問を投げかけ、自分の声を信じて行動した人たちの物語です。この作品が、ご覧になる皆さんに、一歩前に進む勇気や力を届けられたら嬉しいです」とメッセージ。
ウイカは「撮影前から裁判の傍聴へ行ったり、関係者からお話を伺って、彼女達の『最初の声』を元に生まれたこの物語にリスペクトを持って挑みました」と振り返り、「ネットもスマホもない時代に、彼女達が社会を、人の心をどうやって動かしたのか。価値観が日々変わり続ける今だからこそ、いろんな世代に観ていただきたい映画です。風景やファッション、細部に至る時代の作り込みにもご注目いただきたいので、ぜひ大きなスクリーンで！」とアピール。
松本は「朝日先生の考え方、生き様はたくさんの方に響くものがあると思います。いろんな色があっていい、いろんな形があっていい。男や女である前に私たちは一人の人間であり、その尊厳は守られるべきだと、この映画を観た一人一人が改めて個人を大切に思うきっかけになれば幸いです」とコメント。
前田監督は「綾瀬はるかさんとの映画作りはワクワクドキドキする刺激的な撮影になりました。共演のファーストサマーウイカさんと松本穂香さんと最強最高のチームワークで、観客の皆さんに元気と勇気を届ける映画に仕上がったと感じています」と自信をのぞかせ、「小さな声を聴き逃さず共に闘った人たちの物語に、ご期待ください」と呼びかけた。
映画『ファーストボイス』は、10月2日より全国公開。
キャスト・監督・プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■綾瀬はるか（朝日道子役）
作品や役を通して、明日が少し明るくなったり、元気や勇気を届けられたらといつも思っています。
『ファーストボイス』の脚本を読んだ時も、同じことを思いました。そして、実話に着想を得た物語と聞いて、多くの方に届けたいと思いました。
物語の中で共に闘うことになるファーストサマーウイカさんは、ご自身の意志や考えをしっかり持った方で、役柄とも重なる魅力を感じました。女性キャストの皆さんも個性的で、とてもパワーを感じました。
前田監督は、いつも周りに気を配りながら冗談を言って現場を和ませてくださるのですが、それで役者同士の会話が弾み出すと、今度は「はい、撮影しますよー！」と現場を引っ張ってくださる、とてもパワフルな方でした。温かさとエネルギーにあふれた現場だったと思います。
『ファーストボイス』は、これまで当たり前とされてきた常識に疑問を投げかけ、自分の声を信じて行動した人たちの物語です。この作品が、ご覧になる皆さんに、一歩前に進む勇気や力を届けられたら嬉しいです。
■ファーストサマーウイカ（上原恵役）
自分が生まれた1990年頃は、まだこんな価値観だったのかと、脚本を読んで改めて驚きました。撮影前から裁判の傍聴へ行ったり、関係者からお話を伺って、彼女達の「最初の声」を元に生まれたこの物語にリスペクトを持って挑みました。
綾瀬さん、松本さん、ほか素晴らしいキャストの皆さんとご一緒に、前田組に再び参加できたことが、とても光栄です。
ネットもスマホもない時代に、彼女達が社会を、人の心をどうやって動かしたのか。価値観が日々変わり続ける今だからこそ、いろんな世代に観ていただきたい映画です。風景やファッション、細部に至る時代の作り込みにもご注目いただきたいので、ぜひ大きなスクリーンで！
■松本穂香（藤野栞役）
今回わたしは、綾瀬はるかさん演じる朝日先生の元で働く新人弁護士・藤野栞を演じました。
朝日先生の考え方、生き様はたくさんの方に響くものがあると思います。いろんな色があっていい、いろんな形があっていい。男や女である前に私たちは一人の人間であり、その尊厳は守られるべきだと、この映画を観た一人一人が改めて個人を大切に思うきっかけになれば幸いです。
■前田哲（監督）
時代に漂う空気に、ワクワクドキドキする心動き弾むようなことがどんどん少なくなってきていたのですが、綾瀬はるかさんとの映画作りはワクワクドキドキする刺激的な撮影になりました。共演のファーストサマーウイカさんと松本穂香さんと最強最高のチームワークで、観客の皆さんに元気と勇気を届ける映画に仕上がったと感じています。
最初に声を上げることはとてもとても勇気がいります。社会のノイズにかき消されてしまうその小さな声を聴き逃さない、聴く耳を持ち行動することはさらなる勇気とエネルギーがいると思います。小さな声を聴き逃さず共に闘った人たちの物語に、ご期待ください。
■三輪祐見子、坂野かおり、有重陽一（プロデューサー）
私たちがこの映画のモチーフとなる実話に出会ったのは2018年のことです。「ハラスメント」という言葉が日本社会に定着する背景に、これほどまでに熱い人間ドラマがあったことに強く興味を惹かれました。
当時の“世間の常識”という巨大な壁を相手に、未来のために起こした前例なき裁判。いま私たちがこうして働けているのは、道を切り拓いてくれた先人たちのお陰だという深い感謝が、映画化への大きな原動力となっています。
前田哲監督のもと、人の痛みに寄り添う包容力と、周囲を優しく照らす明るさを持つ主人公を人間味豊かに演じてくださった綾瀬はるかさん。傷つきながらも前に進もうとする女性の強さと脆さを体現したファーストサマーウイカさん、現代の観客に近い視点から心の変化を繊細に映し出した松本穂香さんという、この三人にしか生み出せない物語が完成しました。
自分一人の力は小さく、とるに足りないものに思える瞬間があるかもしれません。しかし、あの時代に声を上げた人たちがいたから、今がある。そして今、声を上げる人たちが、未来を作る。その連鎖をスクリーンで感じていただけたら幸いです。
【写真】綾瀬はるか、松本穂香、ファーストサマーウイカの80年代ルックもかわいい
ディスコでミラーボールが煌めき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年。女性は結婚までの腰掛けとして働く存在だと、多くの人が思い込んでいたこの時、日本で初めて「ハラスメント」が“事件”となった。この裁判を一つのきっかけに、国は法を改正。社会の常識とルールは大きく転換していった。本作は、当時、新たな未来を切り開こうと挑み、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの実話に着想を得た物語。
そんな朝日に依頼を持ち込む、本作のキーパーソンとなる上原恵役は、俳優として目覚ましい躍進を遂げているファーストサマーウイカ。上司から執拗な嫌がらせを受け、大好きだった仕事まで奪われながらも、理不尽に抗おうとする女性・上原恵を全身全霊で演じる。
朝日の弁護士事務所で働く新人弁護士・藤野栞役は、シリアスからコメディまで自在に演じ分ける確かな表現力で、唯一無二の存在感を放つ松本穂香。朝日に尊敬を抱きながらも、自身の実力を過信し時にぶつかる“意識高め”の若者であり、野心と未熟さの狭間で揺れ動くキャラクターをリアルに表現する。
メガホンをとるのは、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』（18）や『老後の資金がありません！』（21）、『九十歳。何がめでたい』など、数々のヒット作を世に送り出してきた前田哲。鋭い社会的テーマとエンターテインメントを鮮やかに融合させてきた前田監督が、本作でも今なお課題が残り続ける「ハラスメント」という社会的な難題を、観る者をスカッとさせる痛快なエンターテインメントへと昇華。名手が仕掛ける“逆転劇”が、日本中に最高の感動と勇気を届ける。
ファーストビジュアルは、主人公の朝日（綾瀬）が、通常の弁護士のファッションとはかけ離れた赤のボディコンに身を包んだ姿を捉えたもの。
特報映像は、朝日が法廷で「異議あり！」と声を上げる姿から始まる。そして、彼女のもとに裁判の相談に来た上原（ウイカ）、「勝ち目はありません」と言い放つ藤野（松本）の姿が映し出され、最後は朝日が「この裁判が、始まりの一歩になることを信じています」と赤のボディコン姿で力強く語る姿、「始めてみなければ始まらない。レッツ・ビギンよ！」とキュートにほほえむ姿で幕を閉じる。果たしてお人好し、忖度なしの型破りな弁護士が、100％負けると言われた裁判で、≪日本初≫の勝訴をつかみとることができるのか？
綾瀬は「物語の中で共に闘うことになるファーストサマーウイカさんは、ご自身の意志や考えをしっかり持った方で、役柄とも重なる魅力を感じました。女性キャストの皆さんも個性的で、とてもパワーを感じました」と語り、「『ファーストボイス』は、これまで当たり前とされてきた常識に疑問を投げかけ、自分の声を信じて行動した人たちの物語です。この作品が、ご覧になる皆さんに、一歩前に進む勇気や力を届けられたら嬉しいです」とメッセージ。
ウイカは「撮影前から裁判の傍聴へ行ったり、関係者からお話を伺って、彼女達の『最初の声』を元に生まれたこの物語にリスペクトを持って挑みました」と振り返り、「ネットもスマホもない時代に、彼女達が社会を、人の心をどうやって動かしたのか。価値観が日々変わり続ける今だからこそ、いろんな世代に観ていただきたい映画です。風景やファッション、細部に至る時代の作り込みにもご注目いただきたいので、ぜひ大きなスクリーンで！」とアピール。
松本は「朝日先生の考え方、生き様はたくさんの方に響くものがあると思います。いろんな色があっていい、いろんな形があっていい。男や女である前に私たちは一人の人間であり、その尊厳は守られるべきだと、この映画を観た一人一人が改めて個人を大切に思うきっかけになれば幸いです」とコメント。
前田監督は「綾瀬はるかさんとの映画作りはワクワクドキドキする刺激的な撮影になりました。共演のファーストサマーウイカさんと松本穂香さんと最強最高のチームワークで、観客の皆さんに元気と勇気を届ける映画に仕上がったと感じています」と自信をのぞかせ、「小さな声を聴き逃さず共に闘った人たちの物語に、ご期待ください」と呼びかけた。
映画『ファーストボイス』は、10月2日より全国公開。
キャスト・監督・プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■綾瀬はるか（朝日道子役）
作品や役を通して、明日が少し明るくなったり、元気や勇気を届けられたらといつも思っています。
『ファーストボイス』の脚本を読んだ時も、同じことを思いました。そして、実話に着想を得た物語と聞いて、多くの方に届けたいと思いました。
物語の中で共に闘うことになるファーストサマーウイカさんは、ご自身の意志や考えをしっかり持った方で、役柄とも重なる魅力を感じました。女性キャストの皆さんも個性的で、とてもパワーを感じました。
前田監督は、いつも周りに気を配りながら冗談を言って現場を和ませてくださるのですが、それで役者同士の会話が弾み出すと、今度は「はい、撮影しますよー！」と現場を引っ張ってくださる、とてもパワフルな方でした。温かさとエネルギーにあふれた現場だったと思います。
『ファーストボイス』は、これまで当たり前とされてきた常識に疑問を投げかけ、自分の声を信じて行動した人たちの物語です。この作品が、ご覧になる皆さんに、一歩前に進む勇気や力を届けられたら嬉しいです。
■ファーストサマーウイカ（上原恵役）
自分が生まれた1990年頃は、まだこんな価値観だったのかと、脚本を読んで改めて驚きました。撮影前から裁判の傍聴へ行ったり、関係者からお話を伺って、彼女達の「最初の声」を元に生まれたこの物語にリスペクトを持って挑みました。
綾瀬さん、松本さん、ほか素晴らしいキャストの皆さんとご一緒に、前田組に再び参加できたことが、とても光栄です。
ネットもスマホもない時代に、彼女達が社会を、人の心をどうやって動かしたのか。価値観が日々変わり続ける今だからこそ、いろんな世代に観ていただきたい映画です。風景やファッション、細部に至る時代の作り込みにもご注目いただきたいので、ぜひ大きなスクリーンで！
■松本穂香（藤野栞役）
今回わたしは、綾瀬はるかさん演じる朝日先生の元で働く新人弁護士・藤野栞を演じました。
朝日先生の考え方、生き様はたくさんの方に響くものがあると思います。いろんな色があっていい、いろんな形があっていい。男や女である前に私たちは一人の人間であり、その尊厳は守られるべきだと、この映画を観た一人一人が改めて個人を大切に思うきっかけになれば幸いです。
■前田哲（監督）
時代に漂う空気に、ワクワクドキドキする心動き弾むようなことがどんどん少なくなってきていたのですが、綾瀬はるかさんとの映画作りはワクワクドキドキする刺激的な撮影になりました。共演のファーストサマーウイカさんと松本穂香さんと最強最高のチームワークで、観客の皆さんに元気と勇気を届ける映画に仕上がったと感じています。
最初に声を上げることはとてもとても勇気がいります。社会のノイズにかき消されてしまうその小さな声を聴き逃さない、聴く耳を持ち行動することはさらなる勇気とエネルギーがいると思います。小さな声を聴き逃さず共に闘った人たちの物語に、ご期待ください。
■三輪祐見子、坂野かおり、有重陽一（プロデューサー）
私たちがこの映画のモチーフとなる実話に出会ったのは2018年のことです。「ハラスメント」という言葉が日本社会に定着する背景に、これほどまでに熱い人間ドラマがあったことに強く興味を惹かれました。
当時の“世間の常識”という巨大な壁を相手に、未来のために起こした前例なき裁判。いま私たちがこうして働けているのは、道を切り拓いてくれた先人たちのお陰だという深い感謝が、映画化への大きな原動力となっています。
前田哲監督のもと、人の痛みに寄り添う包容力と、周囲を優しく照らす明るさを持つ主人公を人間味豊かに演じてくださった綾瀬はるかさん。傷つきながらも前に進もうとする女性の強さと脆さを体現したファーストサマーウイカさん、現代の観客に近い視点から心の変化を繊細に映し出した松本穂香さんという、この三人にしか生み出せない物語が完成しました。
自分一人の力は小さく、とるに足りないものに思える瞬間があるかもしれません。しかし、あの時代に声を上げた人たちがいたから、今がある。そして今、声を上げる人たちが、未来を作る。その連鎖をスクリーンで感じていただけたら幸いです。