◆テニス ▽全仏オープン第９日（１日、フランス・パリ）

女子シングルス４回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、自身初の大会ベスト８を逃した。世界女王のアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ出身）に５−７、３−６のストレートで敗退。全仏の日本女子として、１９９５年伊達公子以来３１年ぶり史上３人目のベスト８進出の快挙はならなかった。しかし、自身初の全仏１６強入りで「ここまで勝ち進めたのは前向きな結果」と、敗退にも手応えを感じた。

スコア上は接戦だが、内容は、パワー、プレーの精度や幅のどれをとっても、大坂が劣勢だった。マッチポイントで大坂の第１サーブは、相手の強烈なリターンで吹っ飛ばされた。「大会の初めから第１サーブの成功率が低かった。他の選手ならやり過ごせたが、彼女では無理だった」。武器の第１サーブが５３％しか入らなかった。

ラリー戦でも、相手に軍配が上がった。コースと速度の緩急で勝負する大坂に対し、相手は、スピードに加え、球のスピン量や弾道、ドロップショットなど、プレーの幅でも上回った。「彼女と対戦する感覚は、言葉で言い表せないほど難しい」。今年だけで、対サバレンカ３連敗となった。

しかし、大坂は前を向く。「もちろん、優勝したかった」という。以前なら、敗退に、精神が乱れ、涙を流し、言葉も少なかった。それが、最後まで冷静でいられた。「ある種の悟りに達した。誰かに勝ったり、負けたからって、その度に落ち込んではいられない」。赤土を、時間をかけて克服できてきたように、課題だった精神面も、少しずつ強くなっている。