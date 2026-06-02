フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が、ドジャースの伝説的右腕オーレル・ハーシュハイザー氏が持つメジャー記録に迫っているとAP通信が1日（日本時間2日）に報じた。

サンチェスは5月に39回を投げて4勝0敗、防御率0.00、45奪三振、わずか3四球と圧倒的な投球を披露。シンカー、スライダー、チェンジアップを武器に打者を翻弄し、1911年にグローバー・クリーブランド・アレクサンダーが樹立した球団記録の41回連続無失点を更新した。

3日（日本時間4日）のパドレス戦を前に、記録は44回2/3まで伸びている。次なる目標は、1988年にドジャースのハーシュハイザー氏が達成したメジャー記録の59回連続無失点だ。サンチェスは現在5試合連続で7回以上を無失点に抑えており、記録更新には今後2試合で同様の投球を続け、さらに1イニングを加える必要がある。

「特別なことです。こんなことは想像もしていませんでした。本当にうれしいし、自分を誇りに思います」とサンチェスは語った。

一方、ハーシュハイザー氏も快進撃を続ける左腕に惜しみない賛辞を送る。「彼は本当に特別な投手です。チェンジアップ、運動能力、ストライクゾーンの両側を使いながら球速差をつける能力を持っている。今のような投球は、安定したメカニクスと打者を惑わす要素、そして数多くの質の高い球がなければできません」。サンチェスは昨季13勝5敗、防御率2.50、212奪三振を記録し、ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票で2位に入った。今季は自身初の開幕投手を務め、防御率1.47でリーグトップを走るなど、さらに評価を高めている。

7月に本拠地で開催されるオールスター戦では先発の有力候補だ。もしサンチェスが60回連続無失点を達成し、ハーシュハイザー氏の記録を更新したとしても、偉大な先輩は快く祝福するつもりだ。「彼が記録を破るなら光栄なことです。かつてドン・ドライスデールが私に敬意を示してくれたように、私も彼に敬意を払いたいと思います」と話していた。