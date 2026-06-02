アメリカの最新研究で明らかに…老化に効く「筋トレ」いままでの方法とはこんなに違った

研究で明らかになった、老化に効く「筋トレ」

健康な生活を送るために筋トレを「続ける」ことは、何より大切だ。しかし、若々しく生きたいなら、ただこなすだけでは効率がよくない。

次のステップは「どう鍛えるか」という視点を持つことだ。

最新の研究で、どのように筋肉を鍛えるかによって得られる効果が大きく異なることが明らかになってきた。

米・ニューヨーク州にある病院、「Hospital for Special Surgery」で運動生理学を研究しているジョージ・ユサフ氏が解説する。

「私たちが日常的に使う「筋肉」という言葉には、筋力（muscle strength）と、筋パワー（muscle power）の2つの意味が含まれています。筋力は持久力に優れた遅筋繊維が、筋パワーは瞬発力を生み出す速筋繊維が主に担っています。

老化による筋肉の衰えは主に筋パワーのほうに現れるので、こちらを重点的に鍛えることで老化を防ぐことができるのです」

「筋肉」と「筋パワー」の違い

この2種類は何がどう異なるのか。筋力とは筋肉が生み出す「力の量」を指すのに対し、筋パワーとは力を素早く発揮する「力×速さ」の能力のことを意味する。日常的な動作では主に筋力ばかりを意識するため、いつのまにか筋パワーは失われていくというのだ。

「力を出すにはある程度の筋力が必要となりますが、一方で素早く力を発揮できなければ、健康上のリスクを抱えることになります。その一つが、高齢者にとって深刻な問題となる転倒です。バランスを崩したとき、倒れる前に瞬時に足を踏み出せるかどうかは、筋パワーの能力にかかっています。筋力がいくら強くても、それを素早く使えなければ、転倒を防ぐことはできないのです」（ユサフ氏）

他にも、筋パワーを鍛えることで得られる恩恵は数知れない。たとえば、体全体の代謝やホルモンバランスが整い、心血管疾患のリスクが抑えられる。ユサフ氏はこんな恩恵を明かす。

「筋パワーを鍛えることは骨芽細胞を刺激し、骨を新しく作りかえる作用を促して骨を強化する効果があります。

また、筋肉を素早く動かすとき、脳から送られてきた神経信号を筋肉が受け取り、即座に対応する必要があるため、トレーニングを続けることで脳と筋肉のつながりが強化されていきます。すると、転倒リスクが減るだけでなく、日常的にきびきび動けるようになり、活動範囲が広がってQOL全体が上がっていくのです」

【後編を読む】これで若さを取り戻す 筋トレとも違う新しい鍛錬術「筋パワートレーニング」驚きの効果

「週刊現代」2026年6月8日号より

【つづきを読む】これで若さを取り戻す 筋トレとも違う新しい鍛錬術「筋パワートレーニング」驚きの効果