参院本会議場で笑顔を見せる高市早苗首相（2026年5月28日、写真：共同通信社）

国会はこれから終盤。今年（2026年）は高市早苗首相が通常国会冒頭で衆議院を解散し、2月に総選挙が行われたため、通常は選挙後の首相指名や新内閣発足など短期間で終わる「特別国会」が異例の150日間の会期となり、7月17日まで続く。

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「消費税ゼロ」はどこへ？ 迷走する骨太の方針と3兆円予算の行方

会期末まで重要テーマが目白押しだ。高市首相が「必要ない」と繰り返してきた2026年度補正予算案は、中東情勢の混乱長期化に伴うガソリン代補助などに充てるため、結局、編成に追い込まれた。政府は6月上旬に3兆円規模の補正予算案を国会に提出、早期の成立を目指す。

政府与党連絡会議に出席した高市首相。2026年度補正予算案編成も含め、対応を検討するよう指示したと明らかにした（2026年5月18日、写真：共同通信社）

与野党で賛否が割れる重要法案も、政府がインテリジェンス機能の強化を謳う「国家情報会議設置法」と市販薬に似た成分や効能があるOTC類似薬で患者に追加負担を求める「健康保険法改正」は5月末までに成立した。

しかし、再審制度を見直す「刑事訴訟法改正案」や、AI開発や統計作成などを念頭に個人データの利活用を広げる一方、病歴など要配慮個人情報の扱いを巡って懸念も出ている「個人情報保護法改正案」は激しい議論が続いている。

高市首相の肝いりの「国旗損壊罪」の新設、連立を組む日本維新の会が求める「議員定数削減」「副首都構想」の関連法案も今国会に議員立法として提出して成立を目指すとしてきたが、さてどうなるか。

毎年、この時期にまとめる翌年度の予算案編成に向けた「骨太の方針（経済財政運営と改革の基本方針）」は7月にも出される見通し。それに伴い、注目されているのが高市首相が「悲願」とまで口にした「2年間限定の飲食料品の消費税ゼロ」を公約通り実施するのかどうかだ。

6月にも「中間とりまとめ」というスケジュールだが、レジシステムの開発に時間がかかるため、消費税率を0％ではなく1％にするとか、給付付き税額控除の給付一本化で代替するべきなど、消費税減税をめぐる議論は迷走している。

消費税減税は実現しても来年4月からとされる。原油やナフサの供給不安による物価高は、もう一段高い波が夏以降やってくるのはほぼ確実。対応が遅すぎやしないか。

「ポスト高市」を見据える林総務相、維新・吉村代表が明かした連立拡大の舞台裏

他にも国会で侃々諤々の議論が必要な議題はいくつもあるが、実は大多数の自民党議員のアタマの中にあるのはそうした重要政策ではない。まもなくやってくる人事だ。

自民党の総裁任期は3年だが、それ以外の役員については党規約で任期1年となっている。昨年の総裁選は9月だった。解散・総選挙後も内閣と党執行部は昨年9月の発足からほぼ全員が留任した。

党役員の任期に合わせて、内閣改造と新たな役員人事が行われるのが最近の傾向だ。今年も同様に秋までに人事が行われると見られているが、「早ければ特別国会閉幕後の7月下旬にもある」（自民ベテラン）との見通しが囁かれ、自民党内は早くも浮足立ってきている。

ちょっと取材すれば、人事をめぐる噂話がいくつも耳に入ってくる。

「最大の注目は幹事長人事。鈴木俊一幹事長が交代するのかどうか。鈴木さんは麻生太郎副総裁の派閥。麻生さんは鈴木さんの続投を望んでいるだろうから、交代させたら総理と副総裁の間に波風が立つ」

自民党の役員会に臨む高市早苗首相（右）と鈴木俊一幹事長（2026年4月20日、写真：共同通信社）

「片山さつき財務相がソワソワしている。内閣改造でも留任したいだろう。消費税減税や円安、長期金利上昇の行方次第か」

片山さつき財務相（2026年4月20日、写真：共同通信社）

「鈴木幹事長が交代するなら、次は誰か。現在、幹事長のサポート役の萩生田光一幹事長代行は前々から幹事長をやりたがっている」

萩生田光一幹事長代行（2026年5月26日、写真：共同通信社）

「幹事長交代で総理が麻生さんと距離を取るなら、幹事長をやれるのは木原稔官房長官か。しかし、ならば官房長官は誰がやるのか。菅義偉内閣で官房長官を経験している加藤勝信前財務相か」

国家情報会議創設法が参院本会議で可決、成立し、起立する木原稔官房長官（2026年5月27日、写真：共同通信社）

加藤勝信前財務相（2026年5月21日、写真：共同通信社）

こんな感じの“頭の体操”が始まっているのだ。

今度の内閣改造では維新からも入閣するとみられる。2月の特別国会召集直前、維新の吉村洋文代表が、「首相から『次の内閣改造の時には是非、閣内に入ってもらいたい』と打診され、『入るべきだと考えている』と回答した」と明かしていた。

「入閣するなら馬場伸幸前代表でしょう。馬場さんはウキウキしてますよ。『総務大臣になりたいな』って」（馬場氏に近い関係者）

衆院憲法審査会の散会後、他の議員と話す日本維新の会の馬場伸幸氏（2026年5月14日、写真：共同通信社）

大阪都構想への執着など維新は地域政党色が強いため、閣内に入るなら確かに総務大臣が適当か。そうなると現職の林芳正総務相が押し出されることになるが……。

「林さんは大臣ポストを外れても構わないと思っている。『ポスト高市』に向けた総裁選の準備をするなら、閣内にいない方がやりやすい」（自民ベテラン）

側近が少なく党内基盤の弱い高市首相にとって、維新との連立が政権の土台であり、党内へのけん制にもなる。ここへきて鈴木幹事長ら党執行部が、連立政権の拡大で国民民主党に秋波を送っていることもあり、高市首相としては維新をガッチリ握っておきたいところだろう。連立枠組みを巡っても自民党内では水面下で静かな火花が散っている。

月会費300円の“保険”に群がる自民議員、「国力研究会」8割参加の冷めた真実

そして、自民党議員らが注視する人事は閣僚や幹事長、政調会長ら幹部だけじゃない。

内閣では副大臣や政務官、党役員では、中堅・ベテラン議員が就く幹事長代理や若手中心の副幹事長、政策ごとの部会長や調査会長などのポストを巡っても猟官運動が繰り広げられる。

以前はポスト分配機能を派閥が担っていたが、麻生派以外は派閥を解消したので議員が「次はこの役職に就きたい」と思っても頼るところがない。

「だから、高市首相を支える議員連盟『国力研究会』に党内の8割もが参加した。人事で干されないよう、バスに乗り遅れるな、です。月会費300円で主流派に名前を連ねられるなら保険としては安いもの」（自民中堅）

自民党の有志議員が設立した「国力研究会」の初会合。党衆参両院議員計417人のうち、閣僚や党幹部を含む347人が入会（2026年5月21日、写真：共同通信社）

高市サイドも人事を党内支持固めの“武器”にしようとしている。高市首相に近い議員はこう言う。

「国力研究会にあれだけ大勢が集まったけれど、純粋に高市派閥ではないので、総理は自分への権力を維持するために人事権を使うのではないか。きたる自民党の役員人事はもちろんのこと、その前に内閣改造もやるかもしれない。一度の人事で50〜60人をコントロールできるわけだから。機会あるごとに人事をカードにして長期政権を狙うのではないか」

しかし、そんなにしょっちゅう人事をやって、腰を据えた政策を実行できるのだろうか。高市内閣の支持率は、読売新聞の5月調査では64％と高水準を維持する一方、毎日新聞の調査では50％と発足以来最低となるなど、調査によって濃淡が出ている。政権発足時より積極的支持が減り、女性や若年層の支持が落ちてきている。

総裁選や衆院選で高市首相の陣営が他候補を誹謗中傷する動画の作成・配信に関与した疑惑では、「秘書を信じる」「大変心外だ」などと感情論に訴えるばかりで国民が納得できるような説明ができていない。

人事で求心力を高めようとしても、逆に人事後に遠心力が働くことになるかもしれない。

筆者：小塚 かおる