「税金８億５千万かけて世界的名建築を破壊する」のは適正ですか…香川県「船の体育館」疑惑の解体見積書を入手

香川県にある「船の体育館」は、代々木第一体育館や東京都庁舎、広島平和記念資料館など数々の名建築を生み出してきた世界的巨匠・丹下健三の設計のもと、'64年に建設された。

長年、スポーツ大会やイベントに利用されてきたが、老朽化と耐震性の不足を理由に'14年に閉館。その後、県は建物の再利用を模索してきたが有効策は見つからず、今年4月についに解体工事が始まった。

この県の決定に対して'25年11月には、市民団体「旧香川県立体育館再生委員会」が県に対し、解体工事費の公金支出差し止めを求める住民訴訟を起こした。さらに問題視されているのが、8億4700万円に上る解体費用だ。はたして、「船の体育館」の解体費用は適正な価格なのか。

【前編記事】『香川が誇る「丹下健三の名建築」不自然すぎる解体強行…！《８億超えの解体費》に市民も猛反発』よりつづく。

衝撃の見積書を入手「差額は３億円以上」

「再生委員会」は民間で土地と建物を買い取り、体育館をホテルなどに転用する事業プランも提案したが、県が採用することはなかったという。

そして、何より問題視しているのが、8億円超に上る体育館の解体工事費用だ。

「解体費を坪単価にすると、約55万円。通常のRC造の場合は4万〜8万円とされていますから、明らかに高すぎる。実際、'25年6月に解体が完了した岐阜県羽島市庁旧本舎は、面積・杭の本数・アスベストの含有量など、すべてにおいて『船の体育館』を上回っていましたが、費用は約4億7000万円でした」（「再生委員会」代表で建築家の長田慶太氏）

はたして、「船の体育館」の解体費用は適正な価格なのか。本誌は今回、その疑問にかかわる重要な資料を入手した。入札にかかわった地元の建築会社が作成した、20ページ以上にわたる解体工事費用の「見積書」だ。

そこには、

〈床仕上撤去 アスベスト含有建材 850m2 127万5000円〉

〈躯体コンクリート解体 737m3 221万1000円〉

〈重機運搬費 150万円〉

といった具合に、305項目に上る解体工事の内容が並び、一つ一つに金額が記されている。そして、それらの合計は「3億6800万円」だった。

匿名を条件に取材に応じた関係者が明かす。

「この見積書は、県が作成した『船の体育館』の『金抜き設計書』をもとに作成されたものです。『金抜き設計書』とは、県が公共工事を一般競争入札するに当たって公開するもので、必要となる工事内容が金額を抜いて記載されている。業者はこの設計書を見て、項目ごとに金額を入れて見積書を出すわけです。

つまり、『船の体育館』について地元の建築業者が試算した解体費用は、3億6800万円だったということ。ここに『現場管理費』や『共通仮設費』、『一般管理費』という諸経費が上乗せされ、さらに業者の利益を考慮したものが最終的な「解体費用」になる。

とはいえ、5億円台で十分に利益が出るはずです。8億4700万円という金額は、一つ一つの工事項目の単価を上乗せしていった結果でしょう。このやり方は違法ではありません。しかし、「適正価格」かどうかということは議論の余地があると思います」

「議論から逃げ、壊すことありきのやり方だ」

「船の体育館」の解体を巡っては、地元でもさまざまな意見がある。冒頭のように「寂しい」と語る男性がいる一方で、「地震のときに崩れそうで怖い」「騒いでいるのは『再生委員会』の人たちだけ」という近隣住民も少なくなかった。ただそのなかで共通していたのは、「税金は適切に使ってほしい」という声だ。

香川県議会の植田真紀県議が言う。

「私は解体に反対の立場ですが、住民訴訟まで提起されているなかで強引に解体を進めるのなら、解体賛成派の議員にもそれなりの意見があるはず。しかし、議会では誰一人議論すらしようとしません。『再生委員会と県側の専門家を議会に呼び、双方の意見を聞くべきでは』と提案しましたが、それすら黙殺されてしまいました。

これほど価値ある建物を多額の税金で壊すというなら、再生の道はないのか審議を尽くし、その正当性を県民に明らかにすべき。議論から逃げ、壊すことありきで突き進むやり方は、行政に対する不信感を持たれてしまう」

本誌記者が香川県庁を訪ねると、総務部営繕課の担当者が次のように取材に答えた。

――解体の根拠は？

「国の『耐震改修促進法』に基づく診断を根拠としており、（船の体育館は）数値として耐震基準に達していません。安全確保のために早期の解体が必要であると考えています」

――住民訴訟が継続中のため、工事を強行しているとの指摘もある。

「裁判所から（工事の）差し止め命令が出ているわけではありません」

――8億4700万円での落札は妥当か。

「適正価格だと考えています」

――3億6800万円という見積書も入手した。

「どの見積もりですか？ 答えようがありません」

「二度と作れない建物」専門家も悲観

近代建築の保存に詳しい神奈川大学建築学部の松隈洋教授が総括する。

「経済的な事情や耐震性などの理由から、全国各地でモダニズム建築の維持について議論されていますが、壊すか残すかではなく、あるものを活かすため、グラデーションのように方法を模索することが大切でしょう。実際、三重県伊賀市では、名建築家・坂倉準三が設計した旧市庁舎を宿泊施設として再生し、昨年7月にオープンしています。

『船の体育館』は世界的に評価の高い建築物であるだけでなく、香川県の職人たちが手仕事によって丹下健三の設計を実現した、まさに『二度と作れない建物』です。また、香川県は多くの名建築がある『建築文化県』でもある。『船の体育館』を壊すということは、そのプライドを自ら傷つけることになってしまうのではないでしょうか」

「船の体育館」の解体工事は'27年9月に終わる予定だ。跡地の利用については、いまだ定まっていない。

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「週刊現代」2026年6月8日号より

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