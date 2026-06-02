なぜ日本人は「恥」を恐れるのか…日本神話を読み直して見えてきた国民性の源流

「龍宮城＝渤海」という視点

『日本神話を読みなおす』（橋本雅之著、講談社現代新書）という新書は、さまざまの刺激に満ちた一書である。

日本書紀、古事記、風土記を中心に、古代人たちの生活をリアルに感じさせようという試みは、とてもおもしろい。

この本のおもしろさは、神話などで語られる逸話で語られる場所の、その「現場感」を大事に読み解いていくところにある。

読んでいると、古代の人たちに世界がどう見えていたのかを丁寧に想像していくことになって、いろんな想像が止まらなくなっていく。

想像するのが好きな人に強くおすすめしたい本でもある。

たとえば「海からの視点」からの指摘がとてもおもしろい。

海の上に浮かぶ人からの視点である。現代日本で暮らしていると、ちょっとなかなか気がつかない。

まずは、浦島太郎伝説について。

龍宮城というのは、じつは渤海のことではないか、とのことである。

渤海は7世紀から9世紀にかけて大陸の海岸沿いにあり、しきりに日本に修好を求めてきた国である。海をはさんでちょうど日本列島に沿ったように大陸に存在しており、朝鮮半島を経由せず、日本海を渡り切るルートで行き来していた。

風土記にも記されている浦島伝説について、谷岡武雄『世界・日本 文化風土論』の文章を紹介する形で、「浦島」なる人物は、丹後の海辺から船で渤海国に招かれ、厚遇を受けてのち帰国したのではないか、と推察する。

なかなか興味深い視点である。

現代人が神話を、つまり古代人が書いたものを読むときにも、自分たちの枠からなかなか逃れられない、ということに気づかされる。

われわれは、いま、海岸から船に乗って対岸の（あきらかに日本国ではない土地に）「事前通知なしに勝手に行ってはいけない」という禁忌に縛られている。あまりうかうか、船で対岸に渡ろうとはしない

でも8世紀人にはそんなタブーはない。

ちょっと頑丈な船ができたら、海の向こうへ渡ってみようというのは、たぶん、海人たちふつうのおもいつきだったのではないか。うかうか日本海を渡っていた人もいたのではないか。古代にもきっとうかうかした人物はいたはずである。

『日本神話を読みなおす』はそういう想像をめぐらせるきっかけを与えてくれる。

国引きの物語は、海民の視点から描かれた？

海からの視点は、さらに、出雲国風土記の、国引きの話でも指摘される。

風土記によると、出雲国はある神様（ヤツカミヅオミのミコト）が海に浮かんでいる島をどんどん引っ張ってきて作った国ということで、四夜かけて「国引き」を行っている。

そこでは島根半島の俯瞰した風景が描かれている。

島根半島には一望できるポイントがなく、地図などもない時代に正確に広いエリアを描いている。研究者もそのあたりを「古代人の独特の感覚」によるもの、としていたらしい。

しかし本書では「海から見ていたのではないか」と指摘する。

島根半島の全貌は陸からは見えないが、沖に出て、いわゆる対馬海流に乗ってしまえば、船から見える。移動しながらではあるが、実際に全貌が見える。

国引きの物語は、海民の視点から描かれたのではないかということだ。

書を捨よ、船に乗れ、と言わぬばかりの指摘で、なかなかこのあたりが痛快である。

海民の視点で読みなおせば、神話の世界もべつの風景が見えてくる。

現代人は、「動力によって移動するルート」から考える癖がついているのではないか。

船は動力がなくても移動できる。

なんかあったら船だ、という感覚をもうすこし抱いたほうがいい、ということではないだろうか。

昔はもっと「海」の上を自由に、活発に行き来していたようにおもえる。

そう考えると、なかなかスリリングである。

日本神話から読みとく「恥の文化」

徐福伝説についても触れている。

徐福は、秦の始皇帝に仕えていた、とされる人物。

皇帝に、不老不死の薬があるからと、東方にむかって出て行ったという伝説で知られる。

徐福が東に向かったという伝説が中国に残っており、日本には、「徐福がやってきた」という伝説がある。それこそ日本国中に徐福伝説がある。

徐福かどうかはともかく、日本海沿岸に流れ着いた異国の漂流民はかなりいただろう。

その出来事と徐福の伝説が混じり、各地に伝承が残っているようにおもわれる。

あなたは徐福さんではないですか、と聞かれて、そうかもしれないと答えたとぼけた人物もいたのではないかと、勝手に想像してしまう。

海の向こうからときどき「まったく想像しない存在」がやってくるのが、海辺の民の実感だったのだろう。

これらとは別に、日本神話での有名なシーンにも触れる。

そこから「恥の文化」についての言説があり、あらためていろいろと考えさせられる。

日本神話で有名なところといえば、死んだイザナミに会いにいくイザナキの話、スサノオの乱暴、アマテラスの天岩戸というあたりではないだろうか。

死んでしまった妻のイザナミを連れ戻すためにイザナキが死者の国（黄泉の国）へと行った神話では、イザナミが私の姿を見ないでください、と言うがイザナキは見てしまう。

イザナミは腐乱しており、それを見たイザナキは怖くなって逃げ帰る。イザナミは「見、た、な」と言わぬばかりに（言ってませんが）追いかけてくる。日本最古の物語でありながら、すでに日本の怪談の祖型にもなっている。

ギリシャ神話と同型ながら、あちらのオルペウスの物語では「見るなという約束を破ったこと」を強く非難されるのに対し、わが国のイザナミが怒ったのは「恥ずかしい姿を見たこと」であるという違いが指摘される。

あらためて読むとなかなか身につまされる。

「私がどんな恥ずかしいおもいをして、それが大変なことになったか、推察できなかったのですか、それが許せない」と怒られるのは現代日本のそこかしこでも起こっていそうである。

アマテラスのお話では、弟のスサナオの乱暴から神が死んでしまい、その罪悪感から天岩戸へ閉じこもった部分が有名である。

あらためてわが国の始まりは「女神が暗いところに引きこもったところ」にあるというのは、とても示唆に満ちているとおもう。

引きこもりは、古代からあった。

アマテラスの引きこもりは「罪悪感」から始まっている。

イザナミの怒りは「恥ずかしい姿を露わにしたこと（恥を見られたこと）」によるものである。

いわゆる「恥」の文化の始原ともいえる箇所である。

この国を創る神話において、つまり国の始まりにおいて、すでに「恥ずかしい」という文化（厳密にいうなら「恥ずかしいことを避けようとする文化」）が大きく扱われていることには意味があるだろう。

「他者からどう見られるか」に道徳規準を置いている行動規範とも言える。

大事なのはつまり「見る」行為にある。

共同体構成員がみんな「見ている」ことが前提となっていて、日本社会の大きなポイントになる。

イザナミの「見られた＝恥をかかされた怒り」や、アマテラスの「引きこもり＝人の目から完全に逃れようとする行為」は「見る／見られる」ことがおおもとになっている。

これらの視点が、神話が記録された時代（日本国という国が強く意識された時代＝飛鳥朝から奈良朝あたり）には、広くみんなの共通感覚として抱かれていた、ということになる。

「コロナ禍における消毒作業」と「禊ぎ」

ついでに、当書では、竹取物語のかぐや姫についても簡単に指摘している。

かぐや姫は罪人として、いわば流刑地として地上に来ていた、という部分である。

もう罪の期限がきたので、いわば刑期終了ということで月に戻るのだから、引き留めるのは無駄である、と物語には書かれているが、あまり注目されていない、という指摘だ。

かぐや姫が月を見上げていたのは、ずっと罪悪感に苛まれていたから、ということになる。

月を見ているのは、だから俊寛僧都が本土を（京の都を）見る心持ちと同じだったのだろう、ということになる。

ほかにも『日本神話を読みなおす』では神話での出来事と現代の事象を関連づけて説明してくれる。

たとえば、黄泉の国から帰ってきたイザナキは禊ぎを行う。

それと「コロナ禍における消毒作業」との関連について指摘する。禊ぎを行う神官のスタイルは、医師のスタイルととても似ているとも言う。つまり「死穢」という感覚は、疫病の発生と強く関連しているのではないか、という話である。

また、高天原から橿原まで移動する（東征する）神の子イワレヒコ（神武天皇）のたどったルートを現在の地図上で追う。

それはまた古代の人が使っていた生活道路（物資輸送道路）を経由して動いていたことを解説する。

神武帝の東征となると、あまりに神話じみていて、どういうお話がもともと存在していたのかなかなか想像しにくいところである。しかし、リアルに当時の住人が使っていた道を通ったと聞くと本当にそういう経緯は（難波から南下して熊野へまわって大和を攻めたというルート）あったのだろう、と想像できることになる。

イワレヒコはどうして高天原から橿原へと移動したのか、何を考えていたのだろうと考えてしまう。

個人的な感懐でしかないが、でもそういう疑問が生まれてくることが、そもそもおもしろい。

書いてある内容を超えて、いろんな想像を触発してくれる一書である。本気でイワレヒコの言動を想像してみたい、とおもわせる本でもあった。

ただ読んでおもしろい、というだけではない。刺激的だ、というのはそういうところを示す。

日本のおおもとは何か、考えるきっかけになる。

ぜひ、手に取ってもらいたい一書である。

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