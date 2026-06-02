アンダーウェアだけ…aespa・ジゼル、地面に寝そべり“キケン”なポーズ「気絶」「わーお」

aespaのジゼルが、ファンを魅了した。

ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】アンダーウェアだけ…ジゼル、“キケン”なポーズ

公開された写真の中のジゼルは、鮮やかなレッドのアンダーウェアにホワイトのスカートを合わせたスタイリングを披露。大きなサングラスをかけ、地面に寝そべりながらポーズを取る姿からは妖艶なオーラが漂い、視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「気絶」「脚なっが！」「わーお」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは、5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースした。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。