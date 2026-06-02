用事がないときの電話、最初の一言７パターン
気になる男性に対して、用事もなく電話をする時、最初にどのような言葉を投げかけているでしょうか？ 今回は、みなさんの会話のバリエーションを増やして頂くために、「用事がないときの電話、最初の一言７パターン」をご紹介させて頂きます。
【１】「用事はないんだけど。」
用事はないことをストレートに伝えるパターンです。声を聞きたかったという趣旨を伝えることが可能となります。
【２】「ちょっと話をしたくなって。」
用事がないことを遠回しに伝えるパターンです。
【３】「寂しかったから。」
気持ちを素直に伝えるパターンです。親密な関係の男性であれば、時間を取って話を聞いてくれるでしょう。なお、関係の浅い男性に対しては、男性が引いてしまう可能性があるので、注意が必要です。
【４】「ちょっと声が聞きたくなって。」
あえて「声」という言葉を投げかけることで、心理的な距離間を縮めることが可能となります。
【５】「いま仕事の帰りなの。」
自分の状況報告をするパターンです。仲の良い男性であれば、許される一言かもしれません。
【６】「いま何やっていたの？」
男性の状況を聞くパターンです。お互いよく電話する関係であれば、このような言葉も受け入れてもらえるのではないでしょうか？
【７】「私から電話あって嬉しいでしょ？」
冗談が通用する男性であれば、このような表現も可能となります。ただし、冗談の通じない相手に対しては、相手を怒らせるリスクがあるので注意しましょう。
用事がないときの電話では、初めにどのような言葉を投げかけているでしょうか。みなさんのご意見、お待ちしております。（山場ヤスヒロ）
【１】「用事はないんだけど。」
用事はないことをストレートに伝えるパターンです。声を聞きたかったという趣旨を伝えることが可能となります。
【２】「ちょっと話をしたくなって。」
用事がないことを遠回しに伝えるパターンです。
気持ちを素直に伝えるパターンです。親密な関係の男性であれば、時間を取って話を聞いてくれるでしょう。なお、関係の浅い男性に対しては、男性が引いてしまう可能性があるので、注意が必要です。
【４】「ちょっと声が聞きたくなって。」
あえて「声」という言葉を投げかけることで、心理的な距離間を縮めることが可能となります。
【５】「いま仕事の帰りなの。」
自分の状況報告をするパターンです。仲の良い男性であれば、許される一言かもしれません。
【６】「いま何やっていたの？」
男性の状況を聞くパターンです。お互いよく電話する関係であれば、このような言葉も受け入れてもらえるのではないでしょうか？
【７】「私から電話あって嬉しいでしょ？」
冗談が通用する男性であれば、このような表現も可能となります。ただし、冗談の通じない相手に対しては、相手を怒らせるリスクがあるので注意しましょう。
用事がないときの電話では、初めにどのような言葉を投げかけているでしょうか。みなさんのご意見、お待ちしております。（山場ヤスヒロ）