IMALU、カナダ留学時代の友達と久しぶりの再会！過去を懐かしみ未来を想像するなかで「愛犬が教えてくれたこと」

2022年8月より、東京と奄美大島の二拠点生活をスタートしたタレントのIMALUさん。コロナ禍でリモートワークが進み、サラリーマンであっても勤務地に縛られずに住みたい場所に住むことが夢ではなくなってきた昨今。実際に都会から拠点を移したIMALUさんの離島ライフを、ご本人に綴っていただきます。

（以下、IMALUさんによる寄稿です。毎月1回更新予定）

カナダ留学時代の懐かしい友達と奄美で再会！

奄美には『ルリカケス』という天然記念物の鳥が住んでいます。奄美の代表的な動物の1種で、美しい青に、赤がかった色がとても綺麗な鳥です。春頃から繁殖期になるようで、たまに我が家の窓からも見かけるようになりました。小さくて可愛い鳥……というよりは、体が大きく、鳴き声はしゃがれた声で「ギャーギャー」と鳴くので、すぐにルリカケスと分かります。その特徴的な鳴き声が聞こえると、窓を覗き、ルリカケスを探すのが最近の日課になっています。

そして夏は『アカショウビン』という鳥が、奄美にやってきます。鮮やかな赤（またはオレンジ）色で、くちばしが大きく、クリっとした丸い目が印象的な可愛い鳥です。「キュルルルル〜♪」と、綺麗な鳴き声が聞こえると、奄美では“夏が始まった合図”と言われているんだとか。近所で鳴き声は聞こえるものの、いまだに姿を見れたことはなく……。今年こそ、野生のアカショウビンを発見できるといいなと思っています。

5月はたくさん友達が奄美に遊びに来て、バタバタと過ごしていました。高校時代、私はカナダに住んでいたのですが、その時に知り合った友達が、カナダからはるばる島まで遊びに来てくれたのです。映画や音楽の影響で、幼い頃から海外への憧れが強く、英語を喋れるようになりたいとずっと思っていた私……。中学生の頃はティーンを主人公にした映画の世界にも憧れていました。みんな好きな服を着て学校に登校し、自分のロッカーを開けて、大きな教科書を持って教室に行く……。そんな夢を実現しようと、母の勧めもあって、高校はカナダの学校に留学させてもらったのです。

怖いもの知らずだった15歳。憧れの海外生活がスタートしました。映画で見ていた通り、まずは自分のロッカーと大きな教科書をゲット！ 実際に学校が始まり、まず最初にびっくりしたのは英語の会話がとにかく早かったこと。授業も先生が何言っているんだかさっぱり分かりませんでした（笑）。日本の教科書に載っていた「Hello, How are you?」「I’m fine, Thank you」などの会話は一切聞こえず、聞こえてくる挨拶は「Yo」や「What’s up? 」など……。What’s upの返し方なんて分からない……。そんなことを思いながら、毎日毎日新しい言葉が聞こえる刺激的な日々でした。

当時の私は授業を理解する前に、まずは友達作りから頑張ろう！ と思い、クラスメイトに顔を覚えてもらうことから始めてみました。「カバン可愛いね！」と持ち物を褒めてみたり、ペンや消しゴムを忘れたふりして「ペン貸してくれる？」「消しゴム貸してくれる？」と物を借りてみたり……。とにかく一言喋りかけることが毎日のミッションでした。（幼い頃、人見知りで母親の足にしがみついていた自分からは想像もできない成長）そんなことを続けているうちに、自然と向こうから声をかけてくれるようになり、友達がどんどん増えていきました。この経験をきっかけに、人見知りを克服したと今でも思っています。

今回奄美に来てくれた友達は、私とは違う学校に通っていた女の子で、日本人の友達がホームステイしていたお家の娘さんでした。お母さんが日本人のため、その子のお家に行くと日本語が喋れる貴重な時間で、日本のお笑い番組などを一緒に見て笑ったりしていました。振り返ると、あの“実家に帰ったようなほっこり時間”が目まぐるしい毎日の心の癒しになっていた気がします。

そんな大切な友達が、育休を取った旦那さんと11ヵ月の赤ちゃんと一緒に、長期の日本旅へ。東京、広島、福岡など、いろんな地を巡る途中に、奄美大島にも立ち寄ってくれました。

会えてなかった時間を埋めるように、お互いの“今”を語り合った

通年より少し早めに梅雨入りした奄美。毎日土砂降りだったらどうしようと心配していましたが、晴れた日も何日かあり、海に入ることもできました。11ヵ月の赤ちゃんも楽しめるよう、ウミガメに餌やりができる施設にも行ってみました。

ウミガメが近づき、レタスをもぐもぐ食べる姿を見て、ケラケラと笑う赤ちゃん。何が面白いのかは分からないけど、どうやらウミガメは赤ちゃんにウケるらしい……。この子が人生で初めて見たウミガメは、奄美のウミガメ。本人はきっと覚えてないだろうけど……いつか大きくなったら「ウミガメ見てすっごい笑ってたよー」と、教えてあげたいです。

他にも黒糖焼酎の酒蔵に行ったり、島唄を聴いたり、泥染体験に行ったり……。奄美の文化にも触れることができました。晴れた日にはビール片手に少しだけ歩き、夕陽が落ちるのをみんなで見ながらおしゃべり。10代の頃に話していたような、くだらない話で笑いながらも、旦那さんとの出会いや、子育てや仕事……。会えてなかった時間を埋めるような話もたくさんすることができました。

犬たちが教えてくれた「“今”を生きること」の大切さ

そして5月は愛犬バルーの誕生日があり、15歳になりました。当日は連日降っていた雨とはガラッと変わり、天気は晴れ。大事な日は必ず雨が降る雨女バルーには珍しい出来事です。お昼はのんびりして、夕方はペットカートに乗せてお散歩。ビーチで夕陽を一緒に見て、夜はお肉を焼いてあげました。

15歳のお祝いができるなんて、正直想像できてませんでした……。シニア犬になると、いつもと違う動きをするだけで心配したり、眠ってるだけで息してるか確認したり……（笑）。目の前のバルーは元気なのに、お別れを想像して勝手に泣いてしまうことも増えてきました……（ペットと暮らす人はきっと共感してくれるよね？）。

4年前のワールドカップの時。次開催される頃にバルーはいるのかな……。なんて思っていたので、まだ隣にいてくれていることが、ビックリです。前回のワールドカップ開催中は、深夜や早朝に試合を見て、歓声をあげる人間たちに「うるさい！」とワンワン怒って吠えていたのですが、今じゃすっかり耳が遠くなり、今回のワールドカップはバルーも睡眠を邪魔されることなく、平和に過ごせそうです。

老犬になると、大変なこともあれば、いいことも色々と出てきます。耳が遠くなって余計な音が聞こえなくなり、ずーっと昼寝をすることができるし、先日は島の野外イベントに連れていき、初めて音楽ライブを見ることができました。ペットカートを手に入れたことにより、色んな場所に更にスムーズに行けるようにもなりました。

悲しいけれど、お別れはいつか必ず来てしまいます。ペットロスを2回経験しているものとしてはあのお別れがまた来るのかと思うと、怖くてしょうがないですが、私に今できることは悔いがないよう、できる限り一緒にいることだけ。今まで一緒に暮らしてきた犬たちがずっと私に教えてくれたこと。それは“今を生きる”ということ……。怪我しても病気しても、気にせず前を向いて今を生きる犬たちは色んなことを教えてくれます。今年の夏も、犬たちを見習って、過去や未来ではない“今”を全力で楽しもうと思います。

IMALU「私にとってこの時間がすごく大切」36歳を迎えて「想像以上」だと感じたこと