ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２日に生放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが共演する後輩を“持ち上げる”場面があった。

番組では宇賀神メグアナが「銀座の百貨店『松屋』に牛丼チェーンの『松屋』初めて出店します」と紹介。１０日から最高級の神戸牛牛めしが１３９０円など素材にこだわった百貨店だけの限定メニューを展開し、テイクアウト需要が高まる中、新たな客層の取り込みを目指していることを伝えた。

安住アナは「ふ〜ん、同じ『松屋』でも百貨店と牛丼屋さんでイントネーションが違うんだ？」とひとこと。宇賀神アナが「百貨店は『松屋』」と抑揚なくフラットに言い、「牛丼チェーンは『松屋』」と真ん中の「つ」をアクセント高めで発音してみせた。

隣で聞いていた安住アナは「おおお！すばらしい！さすが仕事お出来になる」と拍手。これに宇賀神アナは「やだ、ちょっと怖い！こんなに持ち上げられて」と大テレ。それでも安住アナの「もう１回言って？」のリクエストに応えて復唱していた。