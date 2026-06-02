「20分以上歩かないと痩せない」は大間違いだった…東大筋肉博士が教える「本当に正しい体の鍛え方」

人間は筋肉でできている。しかしその総量は、ひとつ歳を重ねるたびに1％ずつ減っていく―たとえハードな運動がおっくうでも、知っておけば若々しさを保てる「秘策」がこんなにあった

どれだけ続けられるかが大事

「私は従来の筋トレ理論を否定しているわけではありません。ただ、これまでの研究は『最適な運動は何か』を追い求めすぎていて、『最低どれくらいやれば効果があるのか』という視点が見過ごされてきました。ボディビルをしているわけでもない限り、ほとんどの人にとって、『何セットするべきか』よりもどれだけ続けられるかのほうがずっと大事です。

実はこのように筋トレの『常識』には、多くの思い込みや誤解があるんです」

そう語るのは、最先端のアプローチで人の筋肉を研究し、「東大筋肉博士」の愛称で親しまれている、東京大学大学院総合文化研究科准教授の佐々木一茂氏だ。

若さを保ちたいとトレーニングを決意するものの、何をどれだけすればいいか悩むまま、気づけば時間だけが過ぎていく―そんな経験に心当たりのある人は多いだろう。

筋肉は日常のあらゆる動きに必要だが、50代を過ぎると筋肉量は少しずつ減ってゆく。転倒のリスクは増し、歩行が困難になると、老化も加速してゆく。

だが逆に言えば、老化は筋肉を増やすことで遅らせることができるし、実際に筋肉は何歳になっても増える。この大特集では、最新研究をもとに、筋力を保ち、若々しくいられる方法を考えていくことにしよう。

ウォーキングの誤った常識

まずは、運動を始めにくくする誤った常識を覆すことから紹介する。たとえば、ダイエットや老化防止にいいとされているウォーキングについて、「20分以上続けないと脂肪燃焼の効果がない」と古くから言われてきたが、そんなことはない。佐々木氏が続ける。

「脂肪を燃やすことが目的であれば、歩く時間を連続して確保する必要はありません。止まっては走り出すを繰り返しても、車は走ったぶんだけガソリンを使うように、消費エネルギーは歩く距離でほとんど決まります。細切れでも合計の歩数が同じであれば効果は変わらないので、1日のトータルで目標とする歩数を達成できれば十分なのです」

もちろん、連続して歩くことで心肺機能や筋持久力が鍛えられるという側面もある。脂肪を落としたいのか、体力をつけたいのか、何を目的にするかによって変わってくるということだ。

【後編を読む】「10回×3セットが基本」に縛られてはいけない 東大筋肉博士が教える「本当に体に効く筋トレ思考法」

「週刊現代」2026年6月8日号より

【つづきを読む】「10回×3セットが基本」に縛られてはいけない 東大筋肉博士が教える「本当に体に効く筋トレ思考法」