俳優の鈴木福が５月３１日、自身のインスタグラムを更新。この日がラストライブとなった嵐に感謝をつづった。

「宝物」と始めた鈴木は、フジテレビ系で放送された「ＶＳ嵐」のメンバーシップカード、二宮和也からのメッセージがつづられた誕生日プレゼントの箱の写真をアップ。「嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き。さまざまな番組で、『嵐』という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇りに思います！」と記した。

「嵐のみなさんに、お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました」と鈴木。「僕は１人で俳優をやっているし、嵐のみなさんとは違うけれど、芸能界に生きる人間として、嵐のような、たくさんの人に希望を与えられるものすごい存在になれるように、頑張りたいです」と決意を明かした。

「伝説のラストを、観ることができて本当によかった。これからも嵐を、嵐の音楽たちを愛していきます！！ありがとう！嵐！！」と締めた鈴木。この投稿にファンからは「嵐を大切に思ってくれてありがとうございます」「羨ましい宝物、大事にしてね」「これは家宝だ」などの声が寄せられた。