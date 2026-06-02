お笑いコンビ・エルフの荒川が３１日、自身のインスタグラムを更新。女優・中条あやみがスタイリングした、“別人級”メイク姿のオフショットを公開した。

「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日。そばかすメイク初めて！しかも裸眼！！」と始めた荒川。光沢のあるブロンズヘアにナチュラル風のメイクで、黒のデニムジャケットとスカートを合わせたモノトーンコーデ姿を披露した。

「中条あやみさんと井川遥さん本当にありがとうございました。大事な日はいつもお洋服着させて頂いて、何があっても『まぁこのお洋服お二人が選んだくれたしなぁ』と思いを馳せ、強気で生きさせてもらってます！（笑）」と荒川。「大好きな番組、＃夜会 いつもありがとうございます！！！有吉さんと櫻井さんが心の底から尊敬と大好きです！！」と感謝をつづった。

この投稿には中条が「ギャルなはーちゃんも、こっちのはーちゃんもどっちも好きぃ」と反応。ファンからは「元が可愛いからどんなスタイリングも似合うん最高」「男前です」「裸眼良すぎる！！！」などの声が上がった。