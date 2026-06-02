台風6号 暴風域伴い関東甲信地方に接近するおそれ（１日午後１０時現在）

台風６号は、２日から東よりに進路を変えて、３日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近するおそれがあります。

関東甲信地方では、３日は土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

また、交通機関に影響が出るおそれもあります。交通各社の情報に注意してください。

気象庁によると、台風６号は、２日午前５時には鹿児島県奄美市の西あって、１時間に２５キロの速さで北北東に進んでいます。２日午後に鹿児島県種子島付近に北上し、東寄りに進路を変える予想です。

３日には関東甲信地方に接近するおそれがあります。

関東甲信［雨の予想］（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）

関東甲信地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、２日夜遅くから３日夕方にかけて、雷を伴った非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

▼２日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ３０ミリ

▼３日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ７０ミリ

関東地方北部 ７０ミリ

関東地方南部 ７０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

▼２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 １００ミリ

甲信地方 ８０ミリ

伊豆諸島 １５０ミリ

▼その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 １５０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ

関東地方北部 ２００ミリ

関東甲信［風の予想］（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）

伊豆諸島では、３日昼前から昼過ぎにかけて、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹くでしょう。

関東地方の海上では、３日昼過ぎは猛烈な風が吹く見込みです。

▼３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ３０メートル（４０メートル）

伊豆諸島 ３０メートル（４０メートル）

関東地方の陸上 ２３メートル（３５メートル）

甲信地方 １６メートル（３０メートル）

関東甲信［波の予想］

伊豆諸島では、３日は昼前から昼過ぎにかけて、うねりを伴って猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上でも、３日昼前から４日にかけてうねりを伴って大しけとなる見込みです。

▼３日に予想される波の高さ

関東地方 ８メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １０メートル うねりを伴う

▼４日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う

関東甲信［防災事項］

関東甲信地方では、３日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒し、塩害に注意してください。３日から４日にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。

伊豆諸島では、３日は不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。

関東甲信地方では、３日は落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

ひょうが降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

雨・風シミュレーション（下に画像で掲載）関東甲信（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、山梨、長野

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