バンカー恐怖症を克服！ゴルフは「破れかぶれ」メンタルが上手くいく理由【マンガで解説】

ゴルフのラウンド中、自分の技術ではどうにもならない絶望的な場面に直面したことはありませんか？

バンカー越えや狭いホールでのティーショットなど、考えれば考えるほど体が動かなくなってしまうもの。

今回は人気マンガ『ゴルフは気持ち』第10話「破れかぶれ」のエピソードから、そんなピンチを救う究極のメンタル術「破れかぶれ」の極意をご紹介します。

考えすぎるほど打てなくなるゴルフの罠

ゴルフはメンタルのスポーツと言われます。

自分の技術ではどうにもならない場面にぶつかると、ゴルファーは「ちゃんと当たるだろうか」「チョロはしたくない」と考えすぎてしまいます。

その結果、体が思うように動かなくなり、ひっかけやスライスによるOBといった最悪の結果を招きがちです。

バンカーショットの極意は「どうにでもなれ！」

とくに苦手な人が多いバンカーショット。

本来はボールの手前5センチにヘッドを落とすのが基本ですが、ホームランを恐れるあまり、大抵のゴルファーは15～20センチも手前にヘッドを入れてダフってしまいます。

そんな時こそ「破れかぶれ」の出番です。「どうにでもなれ!!」と思い切ってスイングすることで、結果的に上手く脱出できることが多く、これがバンカーショットの極意とも言えます。

ティーショットも深いラフも「破れかぶれ」で乗り切る

バンカーだけでなく、OBが怖い1打目や、「絶対に寄らない」と絶望するような深いラフからのアプローチでも同様です。

恐怖心を捨てて「もう目をつぶって打つしかない」と破れかぶれに振り抜くことで、驚くほどピンに寄るなど、ナイスショットが生まれる場面がゴルフには多々あります。

迷った時は思い切り振り抜け！

ゴルフには「破れかぶれにならなきゃならない場面」がいくつもあります。

技術でカバーできない不安に襲われたら、一度細かい考えを捨てて、破れかぶれで思い切り振り抜いてみてはいかがでしょうか。