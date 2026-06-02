【僕が見たかった青空】八木仁愛が『FLASH』初登場！透明感あふれる清純グラビアを披露

グラビアクイーン沢口愛華の表紙＆巻頭10P！初写真集発売・天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、僕が見たかった青空・八木仁愛掲載の『FLASH』は5月26日(火)発売

僕が見たかった青空・八木仁愛が『FLASH』初登場！

発足から3年を迎えるアイドルグループ「僕が見たかった青空」。デビューから5作連続でメインメンバーを務めてきた八木仁愛が、『FLASH』に初登場した。

誌面では、彼女の持ち味である透明感と清純さが際立つグラビアを披露している。インタビューでは、3年間のアイドル活動を通じて気づいた自らの変化や成長について語った。

【プロフィール】

八木仁愛（やぎ・とあ）

19歳 2007年5月1日生まれ 東京都出身 T156

2023年6月に「僕が見たかった青空」のメンバーとしてお披露目。デビューシングル「青空について考える」から5作連続でメインメンバーを務めた。最新シングル「FUNKY SUMMER」は6月3日にリリース。

そのほか最新情報は、僕青公式HPにて。個人Instagram（@yagitoa_bokuao）もチェック

【クレジット】

八木仁愛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎後野順也