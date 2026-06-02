腰を回しすぎる人は要注意！クラブの振り遅れを防ぐ「回さない」ゴルフ新常識【ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本】

「回さない」BASICメソッド「回さないこと(ブレーキ)を知る」

ブレーキの利かないスイングは事故を起こす

「回さない」という言葉に、違和感を覚える方もいるかもしれません。ゴルフなのに回さなくていいの?そう思うのも無理はありません。もちろん、スイングの中に回転動作は存在します。しかし、その前提として「回さない」という感覚が必要なのです。

「回さない＝ブレーキ」「回す＝アクセル」という表現を用いています。腰や体を回す動作はアクセルであり、多くの方はそのアクセルを踏む練習に時間を費やしています。しかし、回し過ぎによってクラブが振り遅れたり、体勢が崩れてクラブコントロールを失ったりするケースは非常に多く見られます。これはまさにオーバーワークです。

だからこそ、動かし過ぎを防ぐ「回さない」練習、すなわちブレーキの練習が重要になります。本書でお伝えする内容は、すべてこのブレーキにつながる準備です。一つひとつが、動き過ぎを抑え、必要な分だけ動けるスイングの土台となります。ブレーキを意識して練習している方は、ほとんどいないのではないでしょうか。

ブレーキの利かない車を想像してみてください。どれだけスピードが出ても、安心して走ることはできません。皆さんのスイングに、きちんとブレーキは備わっているでしょうか。

（GOOD）回さない＝ブレーキが効いている

（BAD）回っている＝ブレーキが効いている

【出典】『ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本』著：小泉 智之

【著者紹介】

小泉智之（こいずみ・ともゆき）

ゴルフ業界で22年以上にわたり、選手・ゴルフコーチとして活動。大学卒業後にオーストラリアでゴルフを学び、帰国後は競技と指導の現場を経験。インドア、アウトドア、ジュニア、高額イベントなど幅広いレッスンに携わり、数多くの人材育成や現場運営も担当。現在は千歳ゴルフセンターにてゴルフの普及と発展に尽力する。