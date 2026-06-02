俳優の綾瀬はるか（４１）が映画「ファーストボイス−私たちの逆転裁判−」（１０月２日公開）で主演を務めることが１日、分かった。

実話に着想を得て生まれた、スカッとした感動を届ける痛快リーガルエンターテインメント。１９８９年に、当時前例がなかった「ハラスメント」を巡る裁判に挑んだ型破りな弁護士たちを描く。綾瀬が演じるのは弁護士・朝日道子。お金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人よしだが、信念を胸に立ち上がる役どころだ。

朝日に依頼を持ち込む上原恵役はタレント・ファーストサマーウイカ（３５）が務める。上原は上司から執拗な嫌がらせを受け、大好きだった仕事を奪わる理不尽にあらがう。朝日の弁護士事務所で働く新人弁護士・藤野栞役を演じるのは俳優・松本穂香（２９）。野心と未熟さのはざまで揺れ動く、独特のキャラクターが魅力だ。

綾瀬は「実話に着想を得た物語と聞いて、多くの方に届けたいと思いました」と力強くコメント「これまで当たり前とされてきた常識に疑問を投げかけ、自分の声を信じて行動した人たちの物語です。この作品が、ご覧になる皆さんに、一歩前に進む勇気や力を届けられたらうれしいです」と呼びかけた。