【きょうから】ローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」1週目は、過去最大となる『63％増量焼そば』が登場
ローソンが、きょう6月2日から全国店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」をスタートする。第1週の目玉は、6月3日の「ローソンの日」を記念した過去最大約63％増量の「ソース焼そば63％増量」。価格据え置きのままボリュームを大幅に増やした商品をはじめ、“合わせすぎ”“濃すぎ”など新企画を含む商品群が6月2日から8日にかけて順次登場する。
【画像】人気商品の“いいところ取り”も！対象メニュー一覧
同企画は創業51周年を記念した大型キャンペーン。定番となった「盛りすぎチャレンジ」に加え、2つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」、味の濃さを強化した「濃すぎチャレンジ」など、新たな切り口の商品も投入する。2023年2月から始まった「盛りすぎチャレンジ」は今回で8回目となり、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を提供する狙いだ。
第1週は6月2日発売商品を中心に、人気商品を増量した「盛りすぎ」シリーズが並ぶ。「盛りすぎ！高菜チャーシューおにぎり」（203円）は総重量を約51％増量。「盛りすぎ！ハムサンド」（354円）はハムを約51％増やしたほか、「盛りすぎ！でからあげクン夢のMIX6個入」（288円）は総重量を約51％増量した。レギュラー、レッド、チーズ、レモン＋マヨキューブを加えた5種の味を楽しめる仕様となる。
スイーツでは、北海道産生クリーム100％使用の「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」（214円）も展開。従来品より総重量を約51％増やし、ボリューム感を高めた。
新企画の「合わせすぎ」では、「合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ」（697円）が6月1日から発売。「大盛ミートソース」と「大盛トマトガーリック」の2種類を同時に味わえる商品だ。「合わせすぎ！ハンバーグ＆竜田×メンチ弁当」（697円）は、ハンバーグと鶏竜田揚げにメンチカツを追加し、ボリューム感を強化した。
味のインパクトを追求した商品も用意した。「濃すぎ 超特濃オレンジ」（248円）は、従来品比約51％濃いオレンジの味わいを実現。「酸っぱすぎ 塩レモネード」（228円）はレモン果汁を2倍に増量、「甘すぎ 飲む冷やしぜんざい」（298円）はつぶあんを2倍使用している。
さらに、「ソース焼そば63％増量」（559円）は6月2日、3日の2日間限定で販売。従来の「大盛ソース焼そば」と比較して麺重量を約63％増量し、シリーズ過去最大のインパクト商品として投入する。
【画像】人気商品の“いいところ取り”も！対象メニュー一覧
同企画は創業51周年を記念した大型キャンペーン。定番となった「盛りすぎチャレンジ」に加え、2つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」、味の濃さを強化した「濃すぎチャレンジ」など、新たな切り口の商品も投入する。2023年2月から始まった「盛りすぎチャレンジ」は今回で8回目となり、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を提供する狙いだ。
スイーツでは、北海道産生クリーム100％使用の「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」（214円）も展開。従来品より総重量を約51％増やし、ボリューム感を高めた。
新企画の「合わせすぎ」では、「合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ」（697円）が6月1日から発売。「大盛ミートソース」と「大盛トマトガーリック」の2種類を同時に味わえる商品だ。「合わせすぎ！ハンバーグ＆竜田×メンチ弁当」（697円）は、ハンバーグと鶏竜田揚げにメンチカツを追加し、ボリューム感を強化した。
味のインパクトを追求した商品も用意した。「濃すぎ 超特濃オレンジ」（248円）は、従来品比約51％濃いオレンジの味わいを実現。「酸っぱすぎ 塩レモネード」（228円）はレモン果汁を2倍に増量、「甘すぎ 飲む冷やしぜんざい」（298円）はつぶあんを2倍使用している。
さらに、「ソース焼そば63％増量」（559円）は6月2日、3日の2日間限定で販売。従来の「大盛ソース焼そば」と比較して麺重量を約63％増量し、シリーズ過去最大のインパクト商品として投入する。