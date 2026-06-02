【きょうから】サンマルクカフェ、ドリンク無料サイズアップ開始 フード同時購入でお得に
サンマルクカフェは2日、フードメニューとドリンクを同時購入すると、ドリンクを無料でワンサイズアップする「ドリンクサイズアップキャンペーン」を開始した。期間は7月2日まで。モーニングやランチセットも対象となり、店内利用に加えテイクアウトでも利用できる。
【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー
同キャンペーンは、暑さが本格化する時期に合わせ、フードとともにたっぷりのドリンクを楽しんでもらいたいという思いから実施が決定。ワンサイズ展開の商品を除くドリンクメニューが対象となり、コーヒーや紅茶をはじめ、「ゆず茶」や「アップルジュース」など幅広いラインアップで展開する。
対象となるのは、フードメニューとドリンクを同時に購入した利用者。モーニングやランチ向けのセットメニュー「あさマルクカフェ」「ひるマルクカフェ」も対象に含まれるため、普段の食事シーンでも利用しやすい内容となっている。さらに、店内利用だけでなくテイクアウトにも対応する。
サンマルクカフェでは、看板商品の「チョコクロ」をはじめ、サンドイッチなど店内製造にこだわったフードメニューを展開しており、今回のキャンペーンではそれらの商品とドリンクを組み合わせてお得に楽しめる。
なお、ワンサイズドリンクは対象外。また、レジ横商品の「ビスピー ピーナッツ」「ビスピー かぼちゃの種」「はちみつそらまめ」「米粉のバームクーヘン」「ゆず茶500g」「ドリップコーヒー4袋入り」は対象外となる。デリバリー注文も対象外。
キャンペーン対象外店舗
東京都：池袋東口店、恵比寿駅前店、新宿御苑前店、目黒西口店、日本橋八重洲通り店、スフィアタワー天王洲店、渋谷公園通り店、新宿西口駅前店、目白駅前店、目黒東口店、相鉄フレッサイン御茶ノ水神保町店、池袋西口店、茗荷谷駅前店、西新橋店
滋賀県：ビバシティ彦根店
【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー
同キャンペーンは、暑さが本格化する時期に合わせ、フードとともにたっぷりのドリンクを楽しんでもらいたいという思いから実施が決定。ワンサイズ展開の商品を除くドリンクメニューが対象となり、コーヒーや紅茶をはじめ、「ゆず茶」や「アップルジュース」など幅広いラインアップで展開する。
サンマルクカフェでは、看板商品の「チョコクロ」をはじめ、サンドイッチなど店内製造にこだわったフードメニューを展開しており、今回のキャンペーンではそれらの商品とドリンクを組み合わせてお得に楽しめる。
なお、ワンサイズドリンクは対象外。また、レジ横商品の「ビスピー ピーナッツ」「ビスピー かぼちゃの種」「はちみつそらまめ」「米粉のバームクーヘン」「ゆず茶500g」「ドリップコーヒー4袋入り」は対象外となる。デリバリー注文も対象外。
キャンペーン対象外店舗
東京都：池袋東口店、恵比寿駅前店、新宿御苑前店、目黒西口店、日本橋八重洲通り店、スフィアタワー天王洲店、渋谷公園通り店、新宿西口駅前店、目白駅前店、目黒東口店、相鉄フレッサイン御茶ノ水神保町店、池袋西口店、茗荷谷駅前店、西新橋店
滋賀県：ビバシティ彦根店