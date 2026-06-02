中沢元紀が主演を務める連続ドラマ『幸せになりたいマサムネ君』が、7月7日よりMBS／TBSドラマイズム枠で放送されることが決定した。

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本作は、現在第3巻まで発売しており、発行部数がシリーズ累計20万部（※電子版含む）を突破したヨネマイによる同名コミックを実写ドラマ化するもの。人間のズルさと純粋さ、破壊寸前の日常を生々しく捉えた大人の恋愛群像劇が描かれる。

本を書きながらバイトで生活を送り、将来に不安を抱く26歳のマサムネ君を演じるのは、日曜劇場『下剋上球児』（TBS系）にエース・犬塚翔役で出演し、『ゲームチェンジ』（BS-TBS）では初単独主演を飾った中沢。自身初のクズ男役に挑戦する中沢は、演じるマサムネ君について「間違った選択をしてしまうマサムネの根底にある自信のなさと未熟さ、他人と比べてしまう気持ちには、共感できる部分がありました」と語っている。

売れない作家・マサムネ（中沢元紀）は、交際10年になる恋人・モモカとの関係がフラれる直前の“終わり”にあると思い込み、逃避するように相席バーで出会った女性と一夜を共にしてしまう。マサムネの優柔不断さが招く「三角関係」を軸に、それぞれの恋心を巻き込みながら加速していく。10年という歳月の重みと、一瞬の過ち。それぞれの想いがぶつかり合った末に、彼らが選ぶ“幸せ”の形とは。

監督を務めるのは、『あの子の子ども』（カンテレ・フジテレビ系）の山浦未陽。脚本は『いつか、無重力の宙で』（NHK総合）などの武田雄樹が担当する。

あわせて、マサムネ（中沢元紀）が顔の見えない2人の女性に囲まれるティザービジュアルも公開。周りには、マサムネが胸のうちに秘める想いがつらつらと綴られている。このティザービジュアルは現在放送中の『田鎖ブラザーズ』（TBS系）などのビジュアルも担当したアートデザイナーの吉良進太郎が手がけた。

発表に際して、中沢と原作者のヨネマイ、監督の山浦と脚本の武田からコメントも到着した。

コメント中沢元紀（吉田マサムネ役）初めて原作と脚本を読んだ時、10年付き合っている恋人がいるのに浮気をするマサムネ君に「クズだなぁ、」と思いました。でも、間違った選択をしてしまうマサムネ君の根底にある自信のなさと未熟さ、他人と比べてしまう気持ちには、共感できる部分がありました。そんな人間の弱さを細かく、リアルに描いた作品です。僕自身、初挑戦の役柄なので、素敵なキャスト•スタッフの皆さんと一緒に、本当の幸せを求めもがいていくマサムネ君に寄り添いながら、丁寧につくっていけたらと思っています。

ヨネマイ（原作）『幸せになりたいマサムネ君』ドラマ化、本当にありがとうございます！俳優陣の皆さんがカッコよく＆可愛く、魅力たっぷりに映像化してくださると思うのでファンの皆様にも喜んでいただけると思っています。視聴者の皆さんが、自分の恋愛や人生を思い出して、共感したり懐かしんだり、一緒に反省したり...しながら、楽しんで観ていただけたら嬉しいです！

山浦未陽（監督）幸せになりたい。その願いはいつも不格好で、ちぐはぐで、時に誰かを傷つけてしまう。マサムネも、モモカも、〇〇子も、自分なりの幸せに向かって一生懸命転んでいく。そんな姿を裁かず、キャストやスタッフの皆さんと一緒にたくさん転びながら、丁寧に撮りたいと思っています。よろしくお願いいたします。

武田雄樹（脚本）『幸せになりたいマサムネ君』の脚本を担当しました武田です。原作を読んだ時、登場人物の誰に感情移入するかで自分という人間を測られているかのような、ゾクゾクする感覚をおぼえました。きっとドラマを見て下さる方々も、自分を投影してしまう誰かが見つかるのではないかと思います。人間は、弱いし、ズルいし、どうしようもない。だけど、それでも幸せになりたいと願わずにはいられない。そんなマサムネ君をはじめとする登場人物たちの、一筋縄ではいかない人間模様をぜひご覧ください。僕も幸せになりたいです。（文＝リアルサウンド編集部）