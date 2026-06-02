『オモウマい店』A5ランクの「常陸牛焼肉定食」、小鉢3種付き1650円 建築会社経営→5年前に創業
きょう2日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)に、「モ〜最高！Mr.常陸牛の鴨志田さん」が登場する。
【オモウマ写真】ミディアムレアの“常陸牛ステーキ定食（2420円）
「オモウマい店」での放送軒数第1位の茨城県から、24軒目となる同県ひたちなか市の食事処を紹介。この店の自慢は、県のブランド牛である常陸牛（うちもも）のブロック肉で、等級も最高級のA5ランク。名物メニュー“常陸牛焼肉定食”は、注文が入ってからブロック肉をカットし、自家製のニンニクしょうゆダレで和えたあと、素材の味をいかすために約30秒、片面だけをレアに焼き上げる。これにお好みでパキスタン産の天然岩塩をつけていただく。口の中に入れた瞬間、とろけてしまうような肉質に「マジでウマすぎる」と客からも絶賛の声が。値段も、白菜のキムチ、ダイコンの出汁煮、ほうれん草のお浸しなど、自家製の小鉢3種が付いてなんと1650円。
同じA5ランクの常陸牛（うちもも）を約140グラム、両面約30秒だけ火を通すミディアムレアの“常陸牛ステーキ定食”も、小鉢3種が付いて破格の2420円となっている。
野菜5種と汁物、小鉢3種に、常陸牛約180グラムがセットになった夜限定メニューの“常陸牛焼肉お食事セット”（3410円）は、客が自ら焼く網焼きスタイル。ほかにも“もつ煮”（単品495円）や常陸牛の切れ端が100グラム入っているという“常陸牛ジャンボカレー”（1300円）などがある。
高品質な常陸牛を扱う「常陸牛販売指定店」から仕入れているこの店は、それまで建築会社を経営していた男性店主が5年前、77歳のときに創業。「（高級な）常陸牛を誰でも食べられるお店を作る」と、建築会社の元事務所を手作りで店舗に改築したという。
「この肉カッコいいでしょ？」と店主が見た目にもこだわる常陸牛は、知り合いの肉屋から仕入れた非冷凍の新鮮なもので、10日で14キロが完売する。さらに店主は、安い価格で肉を提供するべく、小鉢などに使う600坪の畑の管理のほか、店内の掃除をすべてひとりで行っている。忙しくても人を雇わないのは「1万円（人件費が）余分にかかる。その分をお客さんに還元する方がいい」と話す店主の、日々の生活と人生哲学に迫る。
【オモウマ写真】ミディアムレアの“常陸牛ステーキ定食（2420円）
「オモウマい店」での放送軒数第1位の茨城県から、24軒目となる同県ひたちなか市の食事処を紹介。この店の自慢は、県のブランド牛である常陸牛（うちもも）のブロック肉で、等級も最高級のA5ランク。名物メニュー“常陸牛焼肉定食”は、注文が入ってからブロック肉をカットし、自家製のニンニクしょうゆダレで和えたあと、素材の味をいかすために約30秒、片面だけをレアに焼き上げる。これにお好みでパキスタン産の天然岩塩をつけていただく。口の中に入れた瞬間、とろけてしまうような肉質に「マジでウマすぎる」と客からも絶賛の声が。値段も、白菜のキムチ、ダイコンの出汁煮、ほうれん草のお浸しなど、自家製の小鉢3種が付いてなんと1650円。
野菜5種と汁物、小鉢3種に、常陸牛約180グラムがセットになった夜限定メニューの“常陸牛焼肉お食事セット”（3410円）は、客が自ら焼く網焼きスタイル。ほかにも“もつ煮”（単品495円）や常陸牛の切れ端が100グラム入っているという“常陸牛ジャンボカレー”（1300円）などがある。
高品質な常陸牛を扱う「常陸牛販売指定店」から仕入れているこの店は、それまで建築会社を経営していた男性店主が5年前、77歳のときに創業。「（高級な）常陸牛を誰でも食べられるお店を作る」と、建築会社の元事務所を手作りで店舗に改築したという。
「この肉カッコいいでしょ？」と店主が見た目にもこだわる常陸牛は、知り合いの肉屋から仕入れた非冷凍の新鮮なもので、10日で14キロが完売する。さらに店主は、安い価格で肉を提供するべく、小鉢などに使う600坪の畑の管理のほか、店内の掃除をすべてひとりで行っている。忙しくても人を雇わないのは「1万円（人件費が）余分にかかる。その分をお客さんに還元する方がいい」と話す店主の、日々の生活と人生哲学に迫る。