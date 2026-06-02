夏場所が終わったばかりですが、6月13、14日にはフランス・パリ公演が開催されます。海外公演は昨年10月のロンドンに次いで2年連続。夏場所を休んだ弟子の横綱・大の里らも出場します。

最近は稽古場や国技館を訪れる海外からの観光客が増えました。国技が注目されることはありがたいことですし、巡業、公演開催のオファーも多いそうです。「裸の親善大使」として世界各地で伝統文化を伝えることは大きな意義があります。

私は現役時代に2005年のラスベガス公演（米国）、06年の台湾巡業、07年のハワイ巡業（同）、08年のロサンゼルス巡業（同）とモンゴル巡業、13年のジャカルタ巡業（インドネシア）に参加しました。印象深かったのは観客の反応というか盛り上がり方。初めて海外で相撲を取ったラスベガスでは、立ち合いの前からお客さんが足踏みと手拍子で大騒ぎ。さらにMCのKONISHIKIさんが観客をあおりながら盛り上げるという、いかにも米国らしい雰囲気を醸し出していました。

逆に昨年のロンドンはオペラとか伝統を大事にする国だから「立ち合いの前はみんな静かにしようぜ」という観戦マナーだったようです。相撲への理解が深いモンゴルは立ち合いの前は静かで立ってからは盛り上がる。国によって違うカラーが出ているのも興味深いところです。

どの国も食べ物や街並みが刺激的でした。台湾巡業の時は親日の国だったので大歓迎されました。レセプションパーティーは大宴会になって、現地の偉い方々も飲みまくってヘロヘロになってバタバタ倒れていく。負けじと力士も飲んでカラオケが始まってとか。まるで昭和のような飲み会でした。

海外旅行はハプニング、トラブルはつきもの。95年のパリ公演では倉庫火災で化粧まわしが燃えてしまったことがありました。08年のモンゴル巡業では私たちの乗った飛行機が悪天候のため韓国で足止めとなり1日遅れでモンゴル入り。代わりにカジノを存分に満喫させていただきました（笑い）。ラスベガスの時は番付が下だったのでエコノミーでしたが、座席が狭くていまだに股関節の痛みが残っています。それでもドジャースタジアムなどいろんな名所にも行きましたし、記憶に残っている場所ばかりで個人的には面白かったです。

年6場所に加え偶数月にも地方巡業。オフらしいオフがない業界ですから、飛行機に何時間も乗って海外に行く機会は貴重です。私もいろんな意味で成長させてもらいました。価値観も思想も違う世界の人々に相撲を見てもらえると思うと、もっと頑張らないといけないという気持ちにもなり、良い刺激になりました。長時間の移動や言葉、習慣など慣れない環境で大変ですけど、この経験は将来、必ず役に立つことでしょう。

（二所ノ関寛＝元横綱・稀勢の里）