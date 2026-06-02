鈴木唯人とのやり取りを明かした市立船橋サッカー部の波多秀吾監督

2019年、高校3年生になった鈴木唯人に、市立船橋サッカー部の監督1年目の波多秀吾は10番を与えた。

複数のポジションをこなしながら、鈴木はチームのエースとして技術レベルの高さを見せていたが、チームはプレミアリーグEASTで思うように勝ちを掴めずに順位は低迷。プリンスリーグ関東降格も見えてくるようになった。（取材・文＝安藤隆人／全4回の2回目）

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勝ちきれない、やりきれない。インターハイ予選も準決勝で敗れて全国を逃し、厳しい夏合宿を経てもなかなかチームにまとまりが生まれない。そんな中、鈴木にとっても、チームにとっても大きなターニングポイントとなるプレミアEAST第13節の柏レイソルU-18戦を迎えた。

2019年9月15日、ホームである船橋法典公園（グラスポ）球技場で行われたこの一戦。チームは後期開幕戦の大宮アルディージャU18戦を0-0で引き分け、その次の浦和レッズユース戦を0-1で落として迎えた試合だった。

「夏合宿でキツイ練習をみんなでこなして、『後期は一丸となって』という思いで臨んでいたのですが、前期よりサッカーの質は上がっているのに、結果がついてこない、戦いきれないというモヤモヤがチームの中にあったんです。この試合が後期ホーム開幕戦だったので、『ここでしっかりと勝って流れを変えよう』と話をして気合を持って臨んだのですが…」

結果は1-4の大敗。後半10分と12分に立て続けに失点をし、直後に1点を返すも、終盤に2失点を喫してしまった。

タイムアップの瞬間、市船イレブンとベンチは静まり返った。下を向いままベンチに戻ると、その中で試合終了後からずっと号泣していた当時唯一の2年生スタメンだったCBの石田侑資（現・京都サンガ）が静寂を打ち破った。

「なんでみんなやらねぇんだよ！！」

響き渡る2年生の悲痛な叫び。鈴木をはじめ3年生たちは下を向いた。

「石田は試合の時からみんなを鼓舞する声を出していたし、奮闘していた。その姿を見ていたので、彼が思いを爆発させることは理解できたんです」

波多はすぐに全員を集めて、「石田、言いたいことがあるなら言っていいぞ」と促した。

「もっと戦う姿勢を見せてほしい。こんな負け方していていいのかよ。試合に出ている3年生から戦う気持ちが全然見えないし、もっと全力でやれよ！ここで変わらなきゃ意味ないぞ」

石田の口からは辛辣な言葉が出たが、波多は黙ってその様子を見ていた。そして石田が思いを洗いざらい口にした後に、他の3年生にも「本音で話してくれ」と振ると、次々と本音と辛辣な意見が出てきた。

その中で話の矢はずっと下を見つめていた鈴木に向けられた。「もっと唯人に引っ張ってもらいたいのに、自覚を感じられない」、「試合途中でどんどん運動量が落ちていく。それでもエースか」と厳しい言葉が続く。名前を挙げられても下を向いたままの鈴木に対し、波多は「お前はどう思っているんだ」と投げかけた。

「それでも唯人は下を向いたままで何も話さないので、正直『これじゃ埒が明かない』と思いました。でも、ここでそのままこの場を終わらせてしまったら、チームとしても遺恨だけが残ってしまうし、唯人にとってもここで本心を曝け出さないと成長しないと思った。それ以上に、僕自身が唯人の本心を聴きたくて、敢えて厳しい言葉をかけたんです。そうしたら…」

その時、波多が鈴木にかけたのは、「お前は高校を出たらプロになるから、プレミアから落ちたり、選手権に行けなかったりしても何も問題ないよな？」と少し煽るような言葉だった。すると、これまで黙って下を向いていた彼は堰を切ったように泣きながら、怒鳴り始めた。

「そんなこと思っているわけないだろ！俺も一生懸命やっているよ！だったら、俺にFWをやらせてくれよ！！」

大きな声が響いた。これまでの彼からは聞いたことがないような強い口調の叫び。波多自身も見たことがない姿に正直驚いたが、すぐに大きな手応えを感じたという。

「唯人が叫んだ瞬間、内容よりも『あ、喋ってくれた』と思ったんです。声を荒げた感じは初めてだったので、ちょっとびっくりをしたのですが、『それでいい』と思った。なので僕も一切感情的になることなく、会話ができたんです」

喜びを隠しながら、冷静に「分かった。次の試合からFWでプレーしてくれ」と口にすると、まだしばらく話を続けようとする選手たちの輪から外れた。

「もうこれでチームが崩れることはないと思ったんです。これで唯人もチームも変わると確信できた」

この言葉通り、この日を境にチームは見違えるほど一体感が増した。鈴木自身もいつもの黙々とプレーする姿は変わりなかったが、1つ1つのプレーの強度と献身性は増し、チームは一気に飛躍の時を迎えた―。（安藤隆人 / Takahito Ando）