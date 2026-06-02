イランがアメリカとの協議停止　イスラエルによるレバノン攻撃拡大で　トランプ大統領「協議は続いている」

イスラエルがレバノンへの攻撃を拡大したことを受けて、イランメディアは1日、イランがアメリカとの戦闘終結に向けた協議を停止したと報じました。

一方、アメリカのトランプ大統領は協議は続いているとして報道を否定しています。

イスラエルのネタニヤフ首相は1日、レバノンの首都ベイルート郊外のヒズボラの拠点への攻撃を軍に指示したほか、レバノン南部への地上侵攻を拡大しています。

これを受けてイランのタスニム通信は1日、停戦合意に違反しているとして、イランはアメリカとの戦闘終結に向けた協議を停止したと報じました。

イスラエルがレバノンへの攻撃をやめるまで、協議は再開されないとしています。

また、イランメディアはホルムズ海峡や紅海の入り口の海峡封鎖も検討すると報じるなど緊張が高まっています。

これを受けトランプ大統領は1日、ネタニヤフ首相や仲介役を通じてヒズボラと協議し、双方が攻撃を停止することで合意したとSNSに投稿しました。

さらに、「イランとの協議は迅速なペースで続いている」と述べ、協議を停止したとするイラン側の主張を否定しました。

一方、ネタニヤフ首相は先ほどSNSで、ヒズボラが攻撃をやめなければ作戦は継続すると改めて強調しました。