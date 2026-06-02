台風6号が奄美地方を直撃　本州の太平洋側沿岸を沿うように北上へ　九州南部と奄美で線状降水帯発生の恐れ

北上している台風6号は鹿児島・奄美地方を直撃していて、3日にかけて西日本から東日本に接近する見通しで厳重な警戒が必要です。

1日午前3時ごろの鹿児島・奄美市内の映像では、雨が地面に打ち付け波打つ様子がみられ、強い風でシャッターがあおられていることが分かります。

台風6号は1日、沖縄本島を暴風域に巻き込みながら北上し、2日午前6時現在、鹿児島県の奄美大島に最接近しているとみられます。

その後も3日にかけ本州の太平洋側沿岸を沿うように進みます。

3日朝までに予想される雨の量は、多いところで近畿で350mm、九州南部と四国と東海で300mmなどとなっています。

その後、4日の朝にかけて東海と関東甲信で200mmの雨が予想されます。

また九州南部と奄美ではこのあと夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

台風本体の接近に伴い非常に強い風も予想されていて、3日にかけて最大瞬間風速40メートルのところもあります。

気象災害に厳重な警戒をするとともに、最新の情報に注意が必要です。