きょうは台風6号がさらに北上して、西日本も荒れた天気となりそうです。西日本の太平洋側を中心に大雨となるでしょう。九州南部と奄美では線状降水帯が発生して災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害や暴風、高波に警戒が必要です。

【写真を見る】台風6号 奄美や西日本で大雨や暴風に警戒 あすは東海や関東で大荒れに

台風6号は奄美に接近したあと、きょうの午後には西日本の太平洋側を東へ進み、九州南部や四国に接近する見込みです。朝のうちは奄美に活発な雨雲がかかるでしょう。西日本や東海も断続的に雨となり、九州や四国など西日本の太平洋側では南風がぶつかる南東側に発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨が降りそうです。

あすの朝までに予想される雨の量は多い所で、近畿で350ミリ、九州南部・四国・東海で300ミリなどとなっています。

また、奄美は午前中、鹿児島県は夕方にかけて、宮崎県は昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。線状降水帯が発生すると、さらに雨の量が増えるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。

西日本では猛烈な風が予想されます。午後は北陸にも雨雲が広がり、夕方以降は関東も雨となりそうです。北日本は晴れる見込みです。

日中の気温はきのうより低く、季節外れの暑さは和らぐでしょう。ただ、西日本や東日本は25℃以上の所が多く、ムシムシと感じられそうです。北日本は季節先取りの暑さが続き、札幌で30℃と真夏日になる予想です。

＜きょう2日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：30℃ 釧路：18℃

青森：29℃ 盛岡：31℃

仙台：27℃ 新潟：27℃

長野：25℃ 金沢：25℃

東京：26℃ 名古屋：22℃

大阪：25℃ 岡山：23℃

広島：24℃ 松江：24℃

高知：24℃ 福岡：28℃

鹿児島：28℃ 那覇：29℃

あすになると東日本に台風本体の雨雲が移っていき、朝の通勤・通学の時間帯は関東で雨や風のピークとなりそうです。交通機関への影響にもご注意ください。