日本の2人組器楽曲ユニット「DEPAPEPE」が1日、公式Xを更新。10月末で活動休止すると発表した。

「DEPAPEPE」は2002年、ともにアコースティックギターの徳岡慶也（48）と三浦拓也（43）の2人で結成。インディーズ時代の路上ライブから知名度を上げていった。

声明を通じ「この度、2026年10月をもちましてDEPAPEPEとしての活動を休止することが決定いたしました」と発表。

「たくさんのファンの皆様のおかげで、24年という長い間2人で活動することができました。心より感謝申し上げます。今後は徳岡慶也、三浦拓也ともにソロ活動に専念いたしますのであたたかく応援してくださいますようお願い申し上げます」と記述。2人の声明も合わせて公開した。

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以下、発表全文。

DEPAPEPEの活動に関するご報告

日頃よりDEPAPEPEを応援していただき、誠にありがとうございます。

この度、2026年10月をもちましてDEPAPEPEとしての活動を休止することが決定いたしました。

いつも応援してくださっている皆様には突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます。

たくさんのファンの皆様のおかげで、24年という長い間2人で活動することができました。心より感謝申し上げます。

今後は徳岡慶也、三浦拓也ともにソロ活動に専念いたしますのであたたかく応援してくださいますようお願い申し上げます。

また、休止前のご挨拶として、9月にファンクラブツアー、10月にワンマンライブを開催いたします。ぜひDEPAPEPEが奏でる音楽を、楽しみにお越しくださいませ。